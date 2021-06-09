公審女同學遭網路霸凌 政大男傳訊後墜樓亡

面對網路霸凌該如何做

2021/06/09 05:30

〔記者姚岳宏、吳柏軒／台北報導〕國立政治大學21歲黃姓男學生因租屋問題，在網路發文公審女同學，未料反被爆料，網路風向大逆轉，網友群起圍攻，衍生疑似網路霸凌事件。6日凌晨，驚傳黃生在租屋處墜樓身亡，校方及同學皆感訝異及難過，詳細墜樓原因仍待檢警釐清。

黃生墜樓 網路仍有惡言

本月1日，黃生在政大學生交流板上協助發租屋訊息，4日再度發文網路公審與女同學的租屋金錢糾紛；不料，當日另一個網路匿名交流平台「Dcard」上出現「交流板租屋事件原po最沒資格公審別人」文章，攻擊黃生個人衛生不佳，如未清掃房間廁所等，另質疑寫作業抄襲，還公布課堂上曾對組員爆氣的語音檔，網友跟著群起圍攻。即使黃生留言反擊，仍不敵眾網友；另有部分學生提醒黃生罹患憂鬱症，但網友攻擊不減反增，更出現要其「有病快吃藥」等語。

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同學大驚查看 無法挽回

黃生於6日凌晨傳訊給相熟的男同學，同學大驚前往查看，黃生已從北市木新路租屋處5樓頂墜落1樓身亡。據了解，黃生生前約略提及遭網路霸凌，親友透露黃男有憂鬱症，家屬對死因無意見。

黃生墜樓消息傳回網路，網友言論未止息，依舊留下「死掉不代表生前做的事可一筆勾銷」等語。部分政大師生認為，網路攻擊當事人太過、已不成比例；但亦擔心此事件回過頭反噬，對其他曾留言的學生造成傷害與陰影，呼籲多關心。

女同學感嘆「這是一場生命教育」

事發後，自稱黃生室友的女同學發文替他緩頰，也無奈地說，「公審事件他有錯，不過我們來不及讓他知道錯了」、「這是一場生命教育，不管是誰都應該記住這個教訓」、「希望大家在網路上發言能夠三思，任何人說的任何話，都能造成蝴蝶效應」。

據了解，黃生因病，已列為校方高關懷對象，有諮商輔導紀錄，但墜樓原因無法直接論斷就是該起網路攻擊。

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