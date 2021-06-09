雙方互告／張妻控領隊為撿鹿角 害死老公

張秝華雖攻頂秀姑巒山成功，返程時卻摔落山谷死亡。（死者家屬提供）

2021/06/09 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子張秝華參加登山隊失足死亡，領隊王詮翔遭判刑1年8月，張妻對王男喊話，「為了撿鹿角，不撤退，害死我老公」、「奉勸你，夜路走多了，還是會碰鬼」。王銓翔則在臉書回應，他真誠待人，卻因自己太善良、沒有心機而被霸凌，「我問心無愧」；雙方民事官司也戰得如火如荼，王男以被張妻打傷，要吃保肝藥等理由索賠542萬元，一審敗訴，張妻則向王男求償600萬元，目前審理中。

王詮翔告張妻傷害 索賠542萬判賠2萬

王男於2019年3月29日到張男靈位上香，張妻忍不住憤怒，徒手敲打王男頭頸，王男頭頸部鈍挫傷，卻以左手粉碎性骨折、腰部與頸部挫傷疼痛，衍生倦怠無力、睡眠障礙，要吃保肝藥、雞精、高蛋白飲食、鈣片或葡萄糖胺，及喪失工作能力要請看護等，索賠542萬餘元。

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高雄地院認為，王男「頭頸部鈍挫傷」，卻把以前的左手骨折等傷害列入索賠；至於保肝藥、雞精與看護，難認定是案發後新增所需的支出，且王男母親作證表示，王男案發後持續工作。法官今年1月判張妻應支付王男2萬元，可上訴。

王男另於2017年間，被警方查扣改造工具一批、克拉克改造手槍一支等，他原本承認改造槍械，後卻翻供表示，槍彈是「蔣緯國送給我的」，一審依違反槍砲彈藥刀械管制條例判5年10月，併科罰金6萬元。

隊員詢問天候差是否還要登山，王詮翔答覆要去，「要撿鹿 角的」，張妻據此指控「為了撿鹿角，不撤退，害死我老公 」。 （死者家屬提供）

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