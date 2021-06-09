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    雪攀不撤退 隊員魂斷馬博 領隊辯風險自負 法官重判

    隊員詢問天候差是否還要登山，王詮翔答覆要去，「要撿鹿 角的」，張妻據此指控「為了撿鹿角，不撤退，害死我老公」。 （死者家屬提供）

    隊員詢問天候差是否還要登山，王詮翔答覆要去，「要撿鹿 角的」，張妻據此指控「為了撿鹿角，不撤退，害死我老公」。 （死者家屬提供）

    2021/06/09 05:30

    積雪、裝備不足仍執意攀登

    〔記者張瑞楨／台中報導〕外號「虎哥」的男子王詮翔招攬男子張秝華等4人，每人收費8000元攀登台灣山界4大障礙路線之一的馬博橫斷；擔任領隊的王男明知積雪且裝備不足，卻仍執意攀登，還誇口「鹿角一定要搞個幾支揹走」，帶隊員輕裝上攻秀姑巒山，導致隊員張男摔落山谷死亡。台中地院審理時，王男辯稱他一再告訴隊員「風險自負」，張男的死與他無關，法官痛批「嚴重欠缺身為登山領隊應有的責任觀念」，不知反省又推諉卸責，依過失致死罪判刑1年8月。

    王詮翔偽簽5人名字登錄聲明書

    判決書指出，王詮翔在臉書招攬登山，張秝華等5人於2019年2月報名參加「3月12～19日馬博橫斷登山行程」（1人未去），王男於2月14日偽簽5人名字，登錄「攀登玉山園區開放登山路線聲明書」（須具長程縱走登山經驗）。

    3月12日，王男帶領張秝華等4人進入玉山山區，於登山口處見玉山北峰積雪，當天與翌日夜宿時，遇到的2支登山隊都告知山區天候與路況差，王男仍執意繼續。14日，王男帶領登山隊至秀姑坪（秀姑巒山登山口）途中，無視隊員缺乏雪攀裝備，強行帶隊員輕裝上攻秀姑巒山；當天上午10時折返途中，張秝華僅穿戴「簡易型冰爪」，無法應付積雪，在距離秀姑坪約500多公尺處滑落山谷死亡。

    台中地院審理時，王男全盤否認犯行，辯稱在臉書註明要「同意代筆」才能參加，他也一再告知隊員「風險自負」，山難與他無關。

    法官批領隊過失情節重大毫無悔意

    法官認為，隊員證稱沒授權王男簽名，且王男身為領隊，對於隊員安全當然負有義務；王男收取報酬，卻有諸多疏失，包括明知路況差、積雪，隊員雪地裝備不足，仍堅持繼續登山，甚至帶隊攻頂造成張男死亡，王男違反注意義務甚明。

    法官強調，王男收錢擔任領隊，就應承擔義務，如果義務能單方面解除，那國家對於登山管制與領隊責任的賦予，將形同架空。

    法官痛批王男過失情節重大，且一再推諉卸責，毫無悔意，但考量山難發生時有深入險境積極救人，過失致人於死罪判1年8月，另偽造私文書判4月，可易科罰金。

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