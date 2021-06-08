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    首頁　>　社會

    開千萬小牛自撞落跑 女友人頂罪送辦

    要價1500萬的藍寶堅尼自撞車頭毀，監視器拍下徐 女駕車來頂替駕駛小牛的吳男。（記者徐聖倫翻攝）

    要價1500萬的藍寶堅尼自撞車頭毀，監視器拍下徐 女駕車來頂替駕駛小牛的吳男。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/06/08 05:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕32歲吳姓男子駕駛千萬藍寶堅尼超跑（小牛），昨行經新北市台64線快速道路板橋匝道口，不慎自撞分隔島，車頭嚴重凹陷，吳男疑似心虛，聯繫34歲徐姓女性友人到場頂替，自己則開徐女的車逃離現場，甚至還與徐女聯手欺騙來電求證的警方，徐女被依頂替罪等送辦。

    吳男駕駛Lamborghini Huracan Coupe V10超跑，昨清晨4時許在板橋匝道口疑未注意路況自撞分隔島，車內安全氣囊全爆開，車頭嚴重凹陷，吳男趕緊以手機聯繫徐女尋求協助。徐女開車趕來，讓吳男開自己的車離去，她則留在現場善後。

    監視器抓包 徐女認罪

    警方、消防趕抵沒看到駕駛，徐女匆匆上前，說自己因撞車緊張，所以一時逃離。徐女酒測值0，警方打電話求證車主吳男，吳男也表示車子確實借給徐女使用，但警方調閱相關監視器，赫然發現徐女說謊，徐女自知被識破，承認頂替。

    徐女向警方供稱，沒有人教唆她來頂替，都是她自願的，對於吳男確切發生什麼事，及她為何堅持要頂替吳男的駕駛身分，徐女不願說明。警方不排除駕駛有酒駕或毒駕欲避嫌可能，先將徐女依頂替、偽造文書等罪嫌移送法辦。

    吳男稱跑離找拖吊場

    吳男昨深夜到案供稱，因路不熟才撞上，當時沒喝酒，跑離現場是為找拖吊場。

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