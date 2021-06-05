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    首頁　>　社會

    假訊息到處竄／1個月截獲364件 境外IP不計其數

    武漢肺炎疫情嚴峻，有關疫情的假訊息也流竄於社群平台，調查局發現，包括臉書、推特等網路社群，近期頻繁出現台積電有群聚、確診擴大跡象等諸多不實訊息，禍首均來自中國網軍，為遏止境外勢力操弄假訊息影響科技業營運、危害我國經濟發展及公共秩序，今特別揭露相關爭議訊息示警。 （圖：調查局提供）

    武漢肺炎疫情嚴峻，有關疫情的假訊息也流竄於社群平台，調查局發現，包括臉書、推特等網路社群，近期頻繁出現台積電有群聚、確診擴大跡象等諸多不實訊息，禍首均來自中國網軍，為遏止境外勢力操弄假訊息影響科技業營運、危害我國經濟發展及公共秩序，今特別揭露相關爭議訊息示警。 （圖：調查局提供）

    2021/06/05 05:30

    〔記者簡惠茹、劉慶侯／台北報導〕國內疫情依然嚴峻，網路假訊息也頻傳，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，一個月內已查獲網路假訊息三六四件，共移送九十四件、一四四人，其中境外ＩＰ進入台灣的社會干擾和影響案件不計其數。

    陳宗彥昨說，這段時期警調持續偵辦假訊息，五月一日到六月三日刑事局專責偵九隊及警方相關部門查出二三○件，偵查中的有一五三件，共移送七十七件、一二六人；調查局查出一三四件，偵查中有一一七件，移送十七件、十八人。

    傳假殯葬照片 製造恐慌

    來自境外ＩＰ的假訊息，目前台北市刑警大隊刻正偵辦一件內容極其離譜的案件，懷疑是中國網軍意圖製造國人恐慌。警方獲報有人在臉書附上殯葬照片，說「台灣北部城市疫情嚴重，每晚後半夜要好幾輛卡車拉屍體到台中焚化。蔡英文政府不敢公佈，民進黨高官都早準備好出逃專機」、「疫情已在台南、高雄傳播，每夜都載好幾輛卡車屍體送到台中集中統一焚化」等不實疫情訊息。

    因許多言論為簡體字，稱謂與台灣習慣用語不同，如「井蓋」應為「人孔蓋」、「菜省長」應為「蔡總統」等，認為出自中國網軍之手。

    陳宗彥提醒民眾，看到相關訊息可以多疑、多查、不亂傳，他的很多朋友在LINE群組上看到訊息會先問是不是真的，先確認才會轉發，這些都有助於民眾獲得正確訊息。

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