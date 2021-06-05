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    染疫無人知？北投1家皆長者 3人猝死 女兒高燒快篩陽

    台北市北投實踐街昨天驚傳三屍命案，警方穿防護衣前往現場處理。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市北投實踐街昨天驚傳三屍命案，警方穿防護衣前往現場處理。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/06/05 05:30

    53歲憨女：爸媽哥都叫不醒

    〔記者劉慶侯／台北報導〕九十三歲高姓老翁、八十八歲妻子及七十一歲長子三人，昨被發現陳屍台北市北投區住處，在場的五十三歲智能障礙女兒發著高燒，向警方說「爸媽跟哥哥都叫不醒，好奇怪」，警方詢問情況及勘查現場後，初步排除有外力或暴力介入，四人也非因疫情被匡列為隔離者或居檢等，不過高家長子五月才從萬華搬回來住。警、消趕緊將高女送醫，以特急件進行武漢肺炎快篩，結果呈陽性反應，至於她的PCR核酸檢測，最快於今天出爐。

    四人都沒有因疫情被匡列

    士林地檢署檢察官昨下令遺體暫時冰存，今將會同法醫和衛生局醫護人員，對三死者進行檢體檢測，以釐清是否為未篩檢者染疫發病身亡、或其他因素死亡。

    警方調查，高姓老翁與林姓妻子育有二子三女，老夫婦與有輕微智能障礙的么女同住北投區實踐街公寓，經濟狀況尚可。長子獨居萬華，次子自組家庭租住在台中，還有兩名女兒出嫁多年，住在士林區。

    71歲長子才從萬華搬回家

    黃姓里長表示，林婦中風長期臥病在床，生活起居多由丈夫和有輕微智能障礙的么女負責，其他子女則不時回來探望。上月間，裝有兩根心臟支架的長子考慮「避難逃疫」，才特地從疫情熱區萬華搬回北投，與父母和妹妹同住。

    電話無人接 次子起疑報警

    里長告訴警方，本月一日高家次子打電話回家無人接聽，委託他前往查看，當時是么女應聲開門，但她只說：「爸、媽都在睡覺。」他覺得應無異狀，因此離去。

    昨天上午高翁的次子再次打電話，還是沒人接聽，感覺有異，馬上開車從台中北返，同時報警並請里長會同消防隊破門，進門後發現父母和大哥早已氣絕，妹妹見到人，神情呆滯反覆地說：「爸媽跟哥哥都叫不醒，好奇怪」。

    今採檢體 釐清死因

    救護人員量測高女體溫，發現她發燒，派救護車載往醫院觀察並做快篩，呈現新冠病毒陽性反應，隨即進行核酸檢測，結果最快今天出爐。

    警方初步勘查，三名死者外表無傷口，住所沒有被外人侵入情況，屋內沒有遺書，之前也無不尋常跡象，一家人也都不是被匡列為須隔離或應自主管理對象。

    士林地檢署檢察官為求慎重，也為避免萬一染疫致疫情擴散，指示將遺體先以兩層屍袋包裹後暫予冰存，今天會同法醫進行司法相驗時，將同步協請衛生局人員採擷檢體，查明死因。

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