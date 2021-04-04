第8節車廂人瞬間不見 2家人逃死劫

特種搜救隊員們利用梯子進進7、8節車廂，車廂內多是嚴重破損的遺體。（記者林嘉東翻攝）

2021/04/04 05:30

第一金證券老董一家四口平安

〔記者翁聿煌、林敬倫／綜合報導〕甫接任第一金證券董事長的陳致全一家四口，搭上這次發生意外的四○八次太魯閣號列車前往花蓮旅遊，就坐在傷亡最為慘重的第八節車廂最後一排，所幸全家傷勢不嚴重，逃過一劫。陳致全回想起意外當下，心有餘悸說，一家人坐在第八車廂的最後一排，撞擊當下，四人都被彈起往前面的椅背猛烈撞擊，幸好都沒受重大傷害，十分感恩。

台北慈濟醫院院長趙有誠說，陳致全一家四口中，五十四歲的陳致全左腿膝蓋骨骨折、四十九歲的太太腰部薦骨壓迫性骨折、頭部撞傷，十四歲小女兒輕微擦傷、十六歲姊姊鎖骨骨折，意識都還清醒，已完成手術住進骨科病房觀察。

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夫妻攜幼子：有人幾乎被壓扁

同樣跟陳致全一家四口在第八節車廂倖存的還有張姓婦人一家三口，當時四十歲張婦與先生、四歲孩子一起回台東掃墓，意外發生時，一家三口在消防人員協助下脫困，她因左手被割傷嚴重，住進花蓮慈濟醫院。

張婦透過醫院轉述，一家人搭上車，本來都好好的，沒想到一瞬間人都不見了，有的還幾乎被壓扁，感覺很可怕，她當時左手被割傷，一直流血，還好第一時間，先生與孩子都還醒著。她指出，先生站起來後，立刻打破車窗，不久，消防人員就趕到現場，協助將近百公斤體重的先生抬出，她與孩子也順利脫困，因左手被割傷，綁上止血帶，很慶幸能活下來，但看到現場躺在旁邊的人，一下子就恍神了，現在想來宛如夢魘。

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