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    捨命護妻 死前叩姊「帶我回家」

    李妻昨早由親人陪同，要將老公的遺體帶回家。（記者陳賢義攝）

    李妻昨早由親人陪同，要將老公的遺體帶回家。（記者陳賢義攝）

    2021/04/04 05:30

    〔記者陳賢義、吳仁捷、林敬倫、黃明堂／綜合報導〕家住台東縣長濱鄉的李家興偕妻旅北打拚，當日買站票返鄉掃墓而搭上「死亡列車」，事發時他緊護著妻子，還撐著最後一口氣打電話給胞姊，交代「要帶我回家」，被救出後送醫不治，李妻昨早由親人陪同，遵照遺願將老公的遺體帶回家。

    強忍悲傷和腰部傷勢，李妻由親人陪同赴台東市立殯儀館要帶回老公的遺體，口罩難掩憔悴面容。她哀傷地說，事發時狀況混亂，只記得老公仍緊護著她。李姊則表示，當時弟弟重傷，特別打電話給她，交代她要帶他回家。

    絕望父「我可以抱抱她嗎？」

    新北市一對楊姓小姊妹前天隨父親搭太魯閣號回台東老家，也遇上此劫，六歲妹妹事發後在現場就無生命跡象，送醫後經四十分鐘急救，仍然不治。父親在現場第一時間向救難人員請求「我可以抱抱她嗎？」救難人員為之鼻酸。

    九歲姊姊則頭蓋骨全碎，腦部重創，傷勢也很嚴重，未來恐影響語言表達，昨已完成開腦手術並住進加護病房，仍與死神拔河，本身也受傷的父親傷痛欲絕，情緒不穩，只能靠醫院志工關懷。

    台東站員工 女兒也罹難

    廿五歲卓思潔是台鐵台東站卓姓員工的女兒，也在這次事故中罹難。台東站長楊舜安說：「『卓仔』難過到無法自持，已不知道該怎麼安慰他了！」前天意外發生後，「卓仔」連絡不到女兒，趕到花蓮尋女，前晚認出一具殘缺遺體正是他的女兒，頭部面目扭曲，還有斷肢，悲慟欲絕。

    椅子、鐵片重壓 慈父緊摟孩子亡

    另台鐵太魯閣列車出軌後，新北市消防局特搜大隊搜救時，眾人掀開堆疊的椅子、鐵片，映入眼簾的是一名父親將孩子緊緊摟在懷中，即使最後一刻，也要保護骨肉，讓已為人父的特搜隊員眼眶泛紅，只因仍有太多受困者待救，只得擦乾眼淚，繼續搜索、破壞、搬運。

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