掃墓變招魂 隧道迴盪聲聲回家

家屬哭紅雙眼，不支倒地，由志工攙扶，令人心碎。（路透）

2021/04/04 05:30

第6節車廂下發現遺體 死亡上修51人

〔記者王峻祺、花孟璟、邱俊福、林欣漢、劉慶侯／綜合報導〕台鐵太魯閣號出軌事故又添一名亡者，昨下午搜救人員發現有遺體卡在第六節車廂底，帶著破壞器材再次挺進隧道內，希望盡快運出遺體「助祂返家」。花蓮地檢署檢察長俞秀端證實，第六節車廂下面發現一具扭曲變形遺體，故罹難人數上修到五十一人。

現場設置祭拜區 家屬分搭4輛遊覽車

昨下午三時，新北市罹難者蔡政達的家屬最先抵達清水隧道事故現場設置的祭拜區招魂，焚燒紙錢祈求魂魄歸來，家屬悲痛地聲聲呼喚，盼他趕快回家，於第三次擲出聖筊。一小時後，一六六名罹難者家屬則捧著牌位一起搭乘四輛遊覽車抵達，統一在工程車溜滑處擺放牌位面對事故隧道口，由法師引領完成招魂、引魂儀式。

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166名家屬帶著罹難者牌位引魂 晴天飄雨

過程中，家屬們的臉上盡是哀傷，部分家屬仍難接受這場意外帶來的傷痛，掩面拭淚頻頻發抖，並高喊著逝去家人的名字「回家了！」悲痛的情緒瞬間滿溢整片工地，不少人哭紅了雙眼，還有人不支倒地，由志工攙扶，令人心碎，此時天空還突然飄起細雨，增添現場瀰漫的哀傷氛圍，彷彿與天同悲！

警署啟動安家服務 專人專車接送認屍

因仍有許多死者遺體不完整，尚未指認，家屬已完成ＤＮＡ採集送刑事局鑑定。俞秀端說，因檢體數量龐大，罹難者加上家屬的ＤＮＡ檢體超過百件，目前法醫研究所、刑事局鑑識中心都在全力加快腳步。

警政署長陳家欽啟動「安家服務專案」，昨天指示「專人專車」協助家屬。警政署表示，救難人員查明罹難者身分後，警方將立即通報轄區員警，採專車、專人服務，接送家屬到花蓮指認。

罹難者的一六六名家屬在法師帶領下，到事發現場招魂。（記者塗建榮攝）

家屬祭拜區招魂，悲痛地聲聲呼喚，掩面拭淚頻頻發抖。（路透）

罹難者名單

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