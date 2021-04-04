女友懷孕不想坐牢 好友合演劫囚案

囚犯籍斯瀚（左）與協助劫囚的友人彭俊昌（右）被判刑，圖為兩人落網畫面。（資料照）

2021/04/04 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕震驚各界的新竹縣1男3女聯手劫囚案，新竹地院審結，男主角通緝犯籍斯瀚因女友陳念慈懷孕，不願坐牢，因此與陳女、友人彭俊昌等人密謀劫囚，假裝持刀自殺再趁戒護送醫之際，演出劫囚大戲，籍男等共犯均依強暴脫逃、便利人犯脫逃等罪被判1年2月到6月不等徒刑。

判決書指出，籍斯瀚為陳念慈（另行審理）男友，先前因縱火與槍砲案件，被判刑5年8月確定，因未到案執行而遭通緝。去年12月8日晚間被新竹縣警局竹北分局豐田派出所逮捕，陳念慈與友人彭俊昌趕往探視，因籍男有意脫逃，即與彭男女友曾虹萍謀議劫囚，曾女又找李玟慧幫忙。

請繼續往下閱讀...

隔天中午籍男持折疊刀作勢自殘，經警制止後佯裝身體不適，戒護前往竹北東元醫院就醫，彭男乘籍男僅1警戒護且未上銬，上前壓制警員，籍男跳進陳念慈所開轎車逃逸，彭男則跳上李女接應的車，兵分多路逃逸。但於去年12月10日，彭男開車載籍男、陳女與曾女外出，在基隆市七堵區被警方攔截，4人同時落網。

法官審酌籍斯瀚因不願入監服刑，為逃避國家刑罰制裁，向懷有身孕的女友等人表達欲脫逃之意，共犯等人不僅未加以阻止，甚至夥同多人幫助脫逃，彭俊昌更對員警強暴壓制讓籍男逃逸，輕視國家公權力。

法官最後依強暴脫逃罪判處籍斯瀚徒刑1年2月、彭俊昌徒刑1年2月、曾虹萍徒刑11月，緩刑2年，需提供120小時義務勞務、李玟慧徒刑6月，緩刑2年，支付公庫3萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法