為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    孩子驚恐獲救︰媽媽卡座位 叫我先逃命

    台鐵發生出軌意外，陳小弟弟被阿嬤抱著送到醫院驚魂未定。（記者王錦義攝）

    台鐵發生出軌意外，陳小弟弟被阿嬤抱著送到醫院驚魂未定。（記者王錦義攝）

    2021/04/03 05:30

    站票滑向走道 尖叫連連

    〔記者王錦義／花蓮報導〕住在花蓮吉安鄉的黃姓男子說，他帶十二歲兒子回花蓮，買站票進第一節車廂，突然間列車發出強烈尖銳、刺耳聲，包括他們這些買站票席地而坐的乘客，被衝力帶引，沿著走道向前滑行了七、八排座位，大家東倒西歪，尖叫連連，接著就聽到劇烈撞擊聲，有個孩子表情驚恐被救出，嘴巴還喃喃自語：「媽媽受傷還卡在座位上，叫我先逃命！」

    車體擠壓 多人腦漿迸裂

    慈濟醫院夜班護理長凃炳旭說，現場很慘又非常狹窄，他也是花蓮縣消防局的特搜隊員，第一時間進入第六節車廂搜救，但要再往前就非常困難，整個車體都被擠壓成曲折狀，他在車廂中間發現一名重傷者，下半身被夾住，粉碎性骨折，原本還可說話，但從擠壓的車體救出後，就失去呼吸心跳；之後搜救隊前進到第七、第八車廂，目視好多乘客已失去生命跡象，其中很多人是腦漿迸裂。

    台鐵撞車意外正值清明返鄉時刻，車上有許多回花蓮、台東的旅客，死傷者集中在列車前段，送往慈濟醫院急救的六歲楊小妹頭部重創，急救後仍不治，楊爸爸悲痛萬分，不停呼喊她的名字；另有陳小弟弟被阿嬤緊緊抱著送醫急救，阿嬤顫抖地說，她坐第七節車廂，目睹另一名孫女和媽媽的頭都被砸碎，完全嚇呆。

    坐在第七車廂的陳男說，大家都摔得七葷八素，座椅嚴重變形，意外後現場一片漆黑，和他同行的朋友生死不明。

    也在第七節的楊男一家四口要回台東掃墓，身上多處擦傷，但全家幸運逃過一劫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    到溪邊上傳統漁獵課 南投學童落水溺斃
    2021/04/02 06:53

    到溪邊上傳統漁獵課 南投學童落水溺斃

    南警涉包庇易服勞動不實 翁茂鍾、退休副所長楊博賢聲押
    2021/04/02 05:57

    南警涉包庇易服勞動不實 翁茂鍾、退休副所長楊博賢聲押

    台鐵出軌》工程車無端滑落釀禍 台鐵怒：廠商能拿什麼出來賠
    2021/04/02 16:10

    台鐵出軌》工程車無端滑落釀禍 台鐵怒：廠商能拿什麼出來賠

    未兩段式左轉 高雄67歲送報生遭貨車撞飛不治
    2021/04/02 08:20

    未兩段式左轉 高雄67歲送報生遭貨車撞飛不治 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播