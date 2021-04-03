孩子驚恐獲救︰媽媽卡座位 叫我先逃命

台鐵發生出軌意外，陳小弟弟被阿嬤抱著送到醫院驚魂未定。（記者王錦義攝）

2021/04/03 05:30

站票滑向走道 尖叫連連

〔記者王錦義／花蓮報導〕住在花蓮吉安鄉的黃姓男子說，他帶十二歲兒子回花蓮，買站票進第一節車廂，突然間列車發出強烈尖銳、刺耳聲，包括他們這些買站票席地而坐的乘客，被衝力帶引，沿著走道向前滑行了七、八排座位，大家東倒西歪，尖叫連連，接著就聽到劇烈撞擊聲，有個孩子表情驚恐被救出，嘴巴還喃喃自語：「媽媽受傷還卡在座位上，叫我先逃命！」

車體擠壓 多人腦漿迸裂

慈濟醫院夜班護理長凃炳旭說，現場很慘又非常狹窄，他也是花蓮縣消防局的特搜隊員，第一時間進入第六節車廂搜救，但要再往前就非常困難，整個車體都被擠壓成曲折狀，他在車廂中間發現一名重傷者，下半身被夾住，粉碎性骨折，原本還可說話，但從擠壓的車體救出後，就失去呼吸心跳；之後搜救隊前進到第七、第八車廂，目視好多乘客已失去生命跡象，其中很多人是腦漿迸裂。

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台鐵撞車意外正值清明返鄉時刻，車上有許多回花蓮、台東的旅客，死傷者集中在列車前段，送往慈濟醫院急救的六歲楊小妹頭部重創，急救後仍不治，楊爸爸悲痛萬分，不停呼喊她的名字；另有陳小弟弟被阿嬤緊緊抱著送醫急救，阿嬤顫抖地說，她坐第七節車廂，目睹另一名孫女和媽媽的頭都被砸碎，完全嚇呆。

坐在第七車廂的陳男說，大家都摔得七葷八素，座椅嚴重變形，意外後現場一片漆黑，和他同行的朋友生死不明。

也在第七節的楊男一家四口要回台東掃墓，身上多處擦傷，但全家幸運逃過一劫。

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