慘！人椅相疊 呼救到斷氣

台鐵太魯閣號車廂脫節變形，乘客從車頂脫困。（美聯社）

2021/04/03 05:30

驚天一撞 婦人噴飛倒臥後排 女童身首異處

〔記者蔡昀容、邱俊福、花孟璟／綜合報導〕「很多人被壓在椅子底下，椅子上又有其他人壓著，一個疊一個，很多是小孩，很恐怖，很可憐。」台鐵太魯閣號昨在花蓮清水隧道前，撞上滑落的吊貨車出軌，造成重大傷亡；坐在第八節車廂、受輕傷的四十九歲吳小姐回憶現場，頻頻撫摸著胸口，情緒難以平復，她說，被壓在下面的人，一開始還有呼叫，後來就沒有意識，沒有聲音了！

請繼續往下閱讀...

一個疊一個 很多是小孩

吳女與五十五歲陳姓丈夫及十五歲、十六歲兩個女兒，全家從新北市出發，要到花蓮二天一夜旅遊，一家人坐在第八車廂，車禍發生後，被送到羅東博愛醫院，意識清醒，都無生命危險。

走出車廂 發現到處屍體

吳小姐心有餘悸地說，「事故發生時，我正在睡覺，砰的一聲巨大聲響，醒來就一片黑暗，到處都是煙霧，走出車廂發現到處都是屍體。」全身疼痛的吳女撫著胸口說，很多人被壓在椅子底下，一個一個疊上去，都沒有意識。

吳小姐說，剛開始還有幾聲呼叫，後來可能都昏迷了或者怎麼樣了，有很多小孩很可憐，真的很多都是一家出來玩的。在得知數十人慘死後，她眼眶泛紅地說「怎麼這麼多」。

而刑事局秦姓偵查正一家四口要回台東掃墓，坐在第六車廂右側第二排，所幸都僅輕傷無礙，但左側第一排遭到激烈撞擊，一名婦人當場噴飛倒臥他們夫妻身上，他還目睹一名小女孩頭、身分離，直言「我們一家真是不幸中的大幸」。

砰的一聲 驚見老婆染血

秦姓偵查正說，他坐在右側第二排走道，老婆坐在窗邊，兩個女兒坐在第三排，聽到「砰」的一聲，車廂全部斷電，突然驚覺坐在旁邊的老婆身上都是血，開手機照明功能查看，發現左側第一排的婦人遭擠壓，噴飛倒臥他們身上，現場一團亂。

左側第一排下方有名小女孩，頭、身分離，倒臥他們身上的三十多歲婦人，疑是小女孩的母親，已無生命跡象，此時秦協助婦人的丈夫，對婦人CPR急救。

另，四十五歲薛男與妻子，和另外三人被送到蘇澳榮民醫院。他說，與妻子從台北車站搭火車，要回台東老家掃墓，卻遇上意外事故。 薛男說，「我們坐在第七車廂，才剛瞇一下休息，結果聽到很大「砰」一聲撞擊聲，車子開始失控，感覺是在用滑的一直滑，可能撞到就出軌。」

車廂斷電 破窗求生脫困

薛男說，現場很亂，隧道很暗，第七車還好沒有翻，但第六、七車廂斷裂，七、八車（車頭）變形，第八車側翻，車廂滿滿是人，有些站票的人站在車頭、車尾，站的乘客比較嚴重。

此外，住在宜蘭莊先生，有五名家人在列車上，四人輕傷送醫，但擔任憲兵志願役士官的姪子莊建致下落不明，他急得到蘇澳榮民醫院找人。

坐第六車廂的花蓮慈濟精舍邱姓志工，右腹撞傷，她說，車內電力空調都沒有，「有一位先生很勇敢，打破兩個窗戶，才有空氣灌進來，好不容易脫困送醫，想到就覺得害怕。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法