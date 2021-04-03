為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    慘！人椅相疊 呼救到斷氣

    台鐵太魯閣號車廂脫節變形，乘客從車頂脫困。（美聯社）

    台鐵太魯閣號車廂脫節變形，乘客從車頂脫困。（美聯社）

    2021/04/03 05:30

    驚天一撞 婦人噴飛倒臥後排 女童身首異處

    〔記者蔡昀容、邱俊福、花孟璟／綜合報導〕「很多人被壓在椅子底下，椅子上又有其他人壓著，一個疊一個，很多是小孩，很恐怖，很可憐。」台鐵太魯閣號昨在花蓮清水隧道前，撞上滑落的吊貨車出軌，造成重大傷亡；坐在第八節車廂、受輕傷的四十九歲吳小姐回憶現場，頻頻撫摸著胸口，情緒難以平復，她說，被壓在下面的人，一開始還有呼叫，後來就沒有意識，沒有聲音了！

    一個疊一個 很多是小孩

    吳女與五十五歲陳姓丈夫及十五歲、十六歲兩個女兒，全家從新北市出發，要到花蓮二天一夜旅遊，一家人坐在第八車廂，車禍發生後，被送到羅東博愛醫院，意識清醒，都無生命危險。

    走出車廂 發現到處屍體

    吳小姐心有餘悸地說，「事故發生時，我正在睡覺，砰的一聲巨大聲響，醒來就一片黑暗，到處都是煙霧，走出車廂發現到處都是屍體。」全身疼痛的吳女撫著胸口說，很多人被壓在椅子底下，一個一個疊上去，都沒有意識。

    吳小姐說，剛開始還有幾聲呼叫，後來可能都昏迷了或者怎麼樣了，有很多小孩很可憐，真的很多都是一家出來玩的。在得知數十人慘死後，她眼眶泛紅地說「怎麼這麼多」。

    而刑事局秦姓偵查正一家四口要回台東掃墓，坐在第六車廂右側第二排，所幸都僅輕傷無礙，但左側第一排遭到激烈撞擊，一名婦人當場噴飛倒臥他們夫妻身上，他還目睹一名小女孩頭、身分離，直言「我們一家真是不幸中的大幸」。

    砰的一聲 驚見老婆染血

    秦姓偵查正說，他坐在右側第二排走道，老婆坐在窗邊，兩個女兒坐在第三排，聽到「砰」的一聲，車廂全部斷電，突然驚覺坐在旁邊的老婆身上都是血，開手機照明功能查看，發現左側第一排的婦人遭擠壓，噴飛倒臥他們身上，現場一團亂。

    左側第一排下方有名小女孩，頭、身分離，倒臥他們身上的三十多歲婦人，疑是小女孩的母親，已無生命跡象，此時秦協助婦人的丈夫，對婦人CPR急救。

    另，四十五歲薛男與妻子，和另外三人被送到蘇澳榮民醫院。他說，與妻子從台北車站搭火車，要回台東老家掃墓，卻遇上意外事故。 薛男說，「我們坐在第七車廂，才剛瞇一下休息，結果聽到很大「砰」一聲撞擊聲，車子開始失控，感覺是在用滑的一直滑，可能撞到就出軌。」

    車廂斷電 破窗求生脫困

    薛男說，現場很亂，隧道很暗，第七車還好沒有翻，但第六、七車廂斷裂，七、八車（車頭）變形，第八車側翻，車廂滿滿是人，有些站票的人站在車頭、車尾，站的乘客比較嚴重。

    此外，住在宜蘭莊先生，有五名家人在列車上，四人輕傷送醫，但擔任憲兵志願役士官的姪子莊建致下落不明，他急得到蘇澳榮民醫院找人。

    坐第六車廂的花蓮慈濟精舍邱姓志工，右腹撞傷，她說，車內電力空調都沒有，「有一位先生很勇敢，打破兩個窗戶，才有空氣灌進來，好不容易脫困送醫，想到就覺得害怕。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    到溪邊上傳統漁獵課 南投學童落水溺斃
    2021/04/02 06:53

    到溪邊上傳統漁獵課 南投學童落水溺斃

    南警涉包庇易服勞動不實 翁茂鍾、退休副所長楊博賢聲押
    2021/04/02 05:57

    南警涉包庇易服勞動不實 翁茂鍾、退休副所長楊博賢聲押

    台鐵出軌》工程車無端滑落釀禍 台鐵怒：廠商能拿什麼出來賠
    2021/04/02 16:10

    台鐵出軌》工程車無端滑落釀禍 台鐵怒：廠商能拿什麼出來賠

    未兩段式左轉 高雄67歲送報生遭貨車撞飛不治
    2021/04/02 08:20

    未兩段式左轉 高雄67歲送報生遭貨車撞飛不治 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播