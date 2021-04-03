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    基隆醫院前院長李源芳 收賄百萬 判8年徒刑定讞

    衛生福利部基隆醫院前院長李源芳。 （資料照）

    衛生福利部基隆醫院前院長李源芳。 （資料照）

    2021/04/03 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕名醫李源芳被控2011年擔任衛福部基隆醫院院長期間，收受醫療公司「華鵲」賄款100萬元，以協助取得「心血管攝影X光機等儀器設備合作案」採購案。高等法院更一審依貪污治罪條例中違背職務收受賄賂罪，判李8年徒刑，褫奪公權5年，並沒收追徵賄款100萬元；最高法院已駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

    高院更一審判決指出，2003年間，基隆醫院與華鵲合作經營心導管室檢查業務，合約於2011年1月29日到期，華鵲實際負責人林洽權為爭取繼續合作，拜訪李源芳表明欲承攬新合作案，李源芳認知到若協助取得標案，林將支付賄款，於2011年2月1日開標的「心血管攝影X光機等儀器設備合作案」中暗助華鵲得標。

    林洽權除以華鵲參與投標外，另以其經營的宜德、德全立等2家公司「陪標」，李源芳明知這3間公司的實際負責人均是林洽權，彼此間投標文件內容有異常關聯，足以使開標發生不正確結果，而有影響採購公正的違法行為，仍收受賄賂，讓華鵲得標，之後在住家附近兩度收取賄款共100萬元。

    高院更一審痛批，李源芳擔任要職，卻不思潔身自愛，破壞人民對於公務員的信賴及整體醫界的聲譽，令人痛心；但因本案超過8年未能判決確定，而依「刑事妥速審判法」改判減刑至8年，並沒收追徵賄款100萬元。日前，最高法院駁回上訴全案定讞。

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