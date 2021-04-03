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    徵13cm以上炮友 街頭車震拍片取景 鹹濕直播平台SWAG 查抄關閉

    新興情色直播平台SWAG涉放猥褻影片，被檢警抄了，並放上公告。（記者邱俊福翻攝）

    新興情色直播平台SWAG涉放猥褻影片，被檢警抄了，並放上公告。（記者邱俊福翻攝）

    2021/04/03 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕新興影音直播平台SWAG，近來旗下女優在西門町舉牌「徵13cm以上炮友」、在人來人往的北市東區街頭「公然車震」拍片取景，引發爭議，平台也公然提供旗下女直播主的三點全露猥褻影片，供不特定人觀看，台北地檢署前天指揮刑事局，依妨害風化罪嫌查察該平台，逮捕劉姓負責人等5人，檢方複訊後諭令劉嫌30萬元交保，網路工程師等4人均飭回，並將平台封鎖關閉。

    檢警調查，SWAG是2016年8月由藝人黃立成創辦，2017年12月劉嫌向黃立成買下該平台，開始透過網路招募直播主，仿照日本AV產業型態拍片。

    對外標榜提供本土女星直播三點全露的性愛影片，使用者可透過APP預覽大量情色影片內容，其中不乏仿暴力、性虐待及大量性器官裸露等誇張猥褻內容。

    負責人30萬元交保

    消費者可透過線上刷卡、第三方支付等方式線上購買「鑽石」點數作為代幣，來換取瀏覽整部影片功能，甚至透過APP中線上聊天、約會等功能進行「送禮」或「斗內」（Donate 贊助），讓直播主賺取費用，後頭更衍生相關性交易等犯罪問題。

    前天下午，檢警前往SWAG平台及相關處所搜索，逮捕劉嫌、劉妻與旗下網路工程師、金流主管、招募女優業務主管等5人到案，且帶回30名網路工程師，均列為證人訊問，並查扣電腦主機等贓證物。

    劉嫌辯稱僅提供平台，直播主影片內容和他無關。但檢方認為，該平台只要申請帳號，便可進入觀看這些三點全露的性愛影片，且無查核身分機制，根本是公然播放色情片，已觸犯妨害風化罪嫌，而該平台主機於去年3月間，從國內移往美國，明顯是企圖躲避查緝。

    進出金流逾10億元

    警方查出，劉嫌經營3年多來，每月淨賺200至300萬元，其進出的金流高達10億元以上，旗下直播主逾百人，令人咋舌。

    新興情色直播平台SWAG涉放猥褻影片，被檢警抄了。（記者邱俊福翻攝）

    新興情色直播平台SWAG涉放猥褻影片，被檢警抄了。（記者邱俊福翻攝）

    網紅橫綱凱咪（左）帶SWAG女優黎兒（右）去年底到西門町徵炮友。（資料照）

    網紅橫綱凱咪（左）帶SWAG女優黎兒（右）去年底到西門町徵炮友。（資料照）

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