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    兒推老母到公園 棄屍兒童滑梯

    老婦被發現半躺在麻園頭兒童公園滑梯平台上。（記者張瑞楨攝）

    老婦被發現半躺在麻園頭兒童公園滑梯平台上。（記者張瑞楨攝）

    2021/04/03 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西區麻園頭兒童公園的兒童滑梯，上月23日上午有居民發現躺著1具老婦遺體，警察原以無名屍處理，不料，調閱監視器卻駭然發現，55歲李姓男子把85歲陳姓老母用輪椅推了1公里多，推到公園「丟棄」。李男對此說詞反覆，一下宣稱母親死在租屋處，他不知怎麼辦，只好推到公園棄屍，一下又說帶母親散步時，路上見母斷氣而棄置公園。警方將他依遺棄等罪函送法辦，但他目前行蹤不明。

    中市麻園頭兒童公園，上月23日上午1名阿嬤帶小孫女運動時，見老婦半躺在滑梯平台，臉部與身上蓋著衣物，呼喚無反應，嚇得趕緊報警。警方發現老婦早已死亡，身上沒有外傷，也無證件，附近居民也不認識她，警方以無名屍處理。

    不料，警方調閱監視器，卻發現老婦不是獨自到現場，22日深夜11點李姓兒子用輪椅，走了10多分鐘，推到公園，再抱到滑梯平台。員警找到李男，他表達能力欠佳，但無精神異常跡象，說詞卻矛盾不一。

    途中斷氣？家中斷氣？ 說詞反覆

    他宣稱母親想散步，他推著母親外出，途中卻發現母親斷氣，他不知怎麼辦，遂棄屍在公園；事後又說，見母親死於租屋處，不知如何辦後事，也不敢告訴哥哥與弟弟，再加上自己缺錢，遂將母親用輪椅推到公園內棄屍。

    警方依遺棄等罪名函送法辦，台中地檢署上月31日傳喚他，他卻沒到案。檢警調查顯示，李男長期無穩定工作，與母親2人租屋而居，生活開銷由2名兄弟資助，平時由李男照顧母親，他沒有刑案前科，也非低收入戶，但經濟頗困窘。

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