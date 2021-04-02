翁茂鍾服社勞造假 台南警被集體約談

翁茂鍾服社勞造假，麻豆警分局當年承辦易服社會勞動的業務人員和官田所員警被檢方傳喚到案說明。（記者楊金城攝）

2021/04/02 05:30

麻豆警分局當年承辦人員及官田所員警計10人

〔記者錢利忠、王捷、楊金城／綜合報導〕富商翁茂鍾與司法人員醜聞驚爆案外案！高檢署查出，翁茂鍾曾與股市名嘴「古董張」張世傑炒作佳和股票，翁被判刑一年確定，獲准易服社會勞動，翁二○一二年到二○一三年在台南官田分駐所易服勞動時，疑未實際執行，警涉包庇放水，台南地檢署昨天約談麻豆警分局當年承辦業務人員和官田所員警計十人，全案朝偽造文書方向偵辦。

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高檢署痛批，易服勞動制度竟遭翁茂鍾等有心人士扭曲濫用，不肖公務員涉嫌刻意為翁茂鍾量身訂做易服勞動時數，虛偽作假，逃避刑罰制裁，不僅破壞制度，也嚴重斲傷司法公信力，惡性重大，南檢將從嚴、從速偵辦，以維司法綱紀。

翁茂鍾當年的有罪判決指出，翁茂鍾旗下佳和公司當年需償還銀行貸款，遂與股市名嘴「古董張」張世傑合謀，一同炒作佳和股票，自二○○二年六月至九月底為止，翁茂鍾指示他人出脫佳和股票藉以籌錢，張世傑則利用人頭炒作佳和，另散布佳和的不實利多消息，吸引散戶進場買股。最高法院於二○一二年五月依違反證券交易法判張世傑一年十一月徒刑，翁茂鍾則被判刑一年確定。

翁多次缺席卻簽到 2196小時不到1年服畢

由於翁戶籍在台南，當年負責執行翁茂鍾易服勞動案的台北地檢署，委託台南地檢署代為執行，翁茂鍾獲南檢核准易服社會勞動。據了解，當時是讓翁到麻豆警分局官田分駐所執行勞役，沒想到翁茂鍾多次未到該處所，簽到簿上卻有翁的簽名，結果不到一年就把合計二千一百九十六小時的社會勞動執行完畢，疑似涉有執行不實情事。

高檢署發現翁茂鍾當年的易服勞動時數疑似涉嫌造假，將全案發交南檢偵辦，另指派十一名檢察事務官協助南檢調查，南檢隨即於昨天發動大規模傳喚約談。

麻豆分局說，地檢署傳喚當年官田所任職員警和承辦人員共計十人到案說明，以釐清當時有無違失情事，麻豆分局將全力配合檢方偵辦。

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