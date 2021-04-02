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    首頁　>　社會

    偷拍女法官LINE 桃院男法官判5月

    桃園地院法官蔡政佑兩度偷拍曾姓女法官的電腦Line私密訊息及照片，被依兩個妨害秘密罪判處蔡四月、三月徒刑，合併共應執行五月徒刑。圖為他今年受邀到北部一所科大性平講座演講。（取自科大網站）

    桃園地院法官蔡政佑兩度偷拍曾姓女法官的電腦Line私密訊息及照片，被依兩個妨害秘密罪判處蔡四月、三月徒刑，合併共應執行五月徒刑。圖為他今年受邀到北部一所科大性平講座演講。（取自科大網站）

    2021/04/02 05:30

    法界：恐影響日後職務法庭的懲戒結果

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地院法官蔡政佑因懷疑同辦公室曾姓女法官有婚外情，兩度偷拍她電腦Line私密訊息及照片，桃園地院昨天宣判，依兩個妨害秘密罪判處蔡四月、三月徒刑，合併共應執行五月徒刑，蔡未到庭聽判。法界指出，判決結果恐影響日後職務法庭的懲戒結果，研判蔡會提上訴。

    蔡為桃院法官，全案「自己人審自己人」，桃院表示，尊重法官判決及量刑結果；蔡昨天未接電話，無法得知其回應，去年桃院法官年終評定，蔡政佑也因此案被評定為不優良。

    審判長批破壞司法信譽

    全案由桃院審判長張明道審理，判決書中指出，蔡身為桃院刑事庭法官，案發前已派任法官近九年，卻知法犯法、破壞司法信譽，他與女法官僅是同事關係，本無任何理由窺探、偷拍對方與友人的私密對話及照片，縱使懷疑對方似有婚外情，也不得任意侵害隱私權，更何況蔡在得知院長行政調查結果後又再次偷拍，所為更屬不該。

    在審理期間，蔡雖坦承犯行、表面上認罪，但對部分事實仍未全盤托出，難認有徹底悔悟之意，另考量蔡已當庭道歉，但女法官未予原諒並請求從重量刑，兼衡蔡無前科、犯罪動機等，迄今未與女法官達成和解，分別依竊錄他人非公開活動、談話及身體隱私部位罪判處四月、竊錄他人非公開談話罪判處三月徒刑，合併應執行五月，如易科罰金以每日一千元折算。

    桃檢破天荒搜索桃園地院

    全案發生在去年五月間，蔡政佑因懷疑女法官與他所介紹認識的友人婚外情，自述因擔心兩個家庭被破壞，才會偷拍女法官電腦Line私密訊息及照片，經向院長檢舉後得知女法官及友人都已無婚姻狀態，他竟二度偷拍女法官電腦訊息確認，桃檢偵辦時破天荒搜索桃園地院。

    審理期間，蔡政佑均出庭且對起訴事實不爭辯、沒意見，也當庭向女法官表達歉意，他另委任律師談和解，和解金高達一百四十萬元仍破局。

    女法官對於蔡男的偷拍動機存疑，更在法庭一度哽咽說「名譽對法官而言有多重要」，蔡自稱的好意，毀了她的生活，她無法原諒，也不同意緩刑。

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