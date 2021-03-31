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    首頁　>　社會

    女偷產子裝袋╱外婆丟賣場垃圾車 燒了金孫

    環保局說將針對民營業者垃圾車進入焚化廠後， 加強抽查所載運的垃圾。 （記者陳文嬋攝）

    環保局說將針對民營業者垃圾車進入焚化廠後， 加強抽查所載運的垃圾。 （記者陳文嬋攝）

    2021/03/31 05:30

    〔記者黃佳琳、陳文嬋／高雄報導〕24歲吳姓女子未婚懷孕不敢讓家人知道，她在家中生下胎兒，直覺是死胎丟進垃圾袋，後因失血過多昏倒，吳父將女兒送醫，還交代吳母把沾滿嘔吐物和血塊的垃圾袋丟掉，吳母拿去工作的賣場丟進垃圾子母車，胎兒因而被當成垃圾送往焚化爐燒掉，高雄地檢署認定吳女的父母不知情，因無法證實胎兒出生時是生是死，只能依遺棄屍體罪起訴吳女。

    檢方指出，吳女未婚懷孕，她隱瞞自己懷孕，甚至沒去產檢；身材胖胖的她，肚子一天一天大起來，卻騙家人是胃脹氣，2019年10月15日上午8點多，吳女破水腹痛，即將臨盆又不敢去醫院，躲到家裡廁所生下胎兒。

    吳女︰直覺產下死胎

    吳女自稱，胎兒皮膚發紫、沒呼吸心跳，直覺產死胎，隨手把胎兒裝在垃圾袋，後因失血過多昏倒在廁所。

    吳女昏倒送醫 醫護報警

    醫院發現她產道裂開，研判剛生產完，追問胎兒下落，吳女才說被她丟在垃圾袋，醫護人員趕緊通報警方。

    員警趕到發現廁所已被清乾淨，吳父說，女兒在廁所待很久，前往查看，看到廁所裡都是血跡，女兒昏倒在地，趕緊將女兒送醫，並請老婆清理廁所。

    吳母說，她將沾滿血塊和嘔吐物的垃圾袋拿去服務的賣場垃圾子母車丟掉，不知道裡面有胎兒。

    吳母︰不知道垃圾有胎兒

    檢方偵查時，認定父母不知道女兒懷孕，也不清楚垃圾袋裡有胎兒，因此不起訴；而吳女雖坦承把胎兒放到垃圾袋，但胎兒已被焚化爐銷毀，無法證實胎兒出生時是生是死，只能依遺棄屍體罪起訴。

    胎兒銷毀 依遺棄屍體罪起訴

    據了解，垃圾袋裡的胎兒，是民營業者垃圾車載往仁武焚化爐燒掉；環保局說，焚化爐溫度達千度，死胎應已化為灰燼，且與底渣混雜，根本難以分辨，將針對民營業者垃圾車進入焚化廠後，加強抽查所載運的垃圾。

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