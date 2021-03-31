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    首頁　>　社會

    毒死美國歌手王子…中國新毒吩坦尼 高檢示警防堵

    二級毒品吩坦尼屬合成的類鴉片藥物，止痛效果是嗎啡的一百倍，卻遭到濫用，連美國歌手王子（Prince）也因服用過量吩坦尼身亡。 （美聯社檔案照） 毒咖啡包多以2次封裝形式呈現，民眾小心分辨勿飲用。（記者錢利忠攝）

    二級毒品吩坦尼屬合成的類鴉片藥物，止痛效果是嗎啡的一百倍，卻遭到濫用，連美國歌手王子（Prince）也因服用過量吩坦尼身亡。 （美聯社檔案照） 毒咖啡包多以2次封裝形式呈現，民眾小心分辨勿飲用。（記者錢利忠攝）

    2021/03/31 05:30

    毒品及先驅原料來源中國占最大宗

    〔記者錢利忠／台北報導〕摻入PMMA（俗稱超級搖頭丸）的毒咖啡包，濫用致死率將近百分之百，高檢署昨發布毒品情勢分析報告，濫用PMMA去年共造成93人死亡，平均年齡僅28.3歲，體內平均含4種毒品，若加上施用新興毒品，死亡人數共143人，混用毒品情況令人憂心；高檢署並示警，毒品及先驅原料來源從中國走私來台占最大宗，尤其是引爆中美貿易戰的新興毒品「吩坦尼」（fentanyl）更是來勢洶洶，不可不慎。

    新毒吩坦尼 引爆中美貿易戰

    2016年，美國知名歌手王子（Prince）就是服用過量的吩坦尼身亡；高檢署表示，中國輸出的這種新興合成毒品「吩坦尼」（國內列2級毒品），其成分原是強效型的類鴉片止痛劑，有高度成癮風險，功效比嗎啡還強50至100倍，不過中國未加強控管，甚至能線上下單郵寄美國，美國前總統川普與中國爆發貿易戰期間，曾就中國輸出「吩坦尼」至美國一事嚴厲指責中國，中國卻拒絕負責。

    高檢署檢察官吳廣莉表示，「吩坦尼」是麻醉藥品，但中國輸出品質低劣，毒害美國相當嚴重，也是間接造成中美貿易戰的原因之一，不過非法「吩坦尼」在台尚未被發現，考量該毒品來勢洶洶，緝毒機關會嚴加防範。

    非法吩坦尼 在台尚未發現

    高檢署報告另提及，去年查獲各級毒品總重8155.5公斤，來源以中國走私3506.7公斤、占43%最大宗，中國走私毒品中，又以新興毒品「喵喵」的先驅原料「2-溴-4甲基苯丙酮」最多，共查獲3309.6公斤。

    吳廣莉表示，校安通報學生藥物濫用品項，前5名分別是K他命、混合型毒品、笑氣、安非他命及大麻。至於施用PMMA及新興混合型毒品死亡案例，分布於21歲至35歲的年輕族群。

    超級搖頭丸濫用逾50毫克 致死率百分百

    法醫研究所所長涂達人表示，PMMA毒性作用慢，摻入咖啡包施用容易一包接著一包喝，濫用超過50毫克，致死率將近百分之百，先前喝毒咖啡包致死的「W飯店小模命案」，死者體內就驗出12種毒品成分。刑事局表示，近3年來查獲毒咖啡包案件中，超過8成驗出摻2種毒品，最多摻17種，咖啡包摻毒之後會有二次封口的痕跡，民眾要小心分辨勿飲用。

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    滯留6#美國歌手王子#吩坦尼#中國新毒#止痛效果是嗎啡百倍#類鴉片藥物span〉

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