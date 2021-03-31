偷拍女法官隱私// 男法官被建議撤職

桃園地院男法官蔡政佑，偷拍曾姓女法官辦公室電腦螢幕的對話與私密照，法官評鑑委員會昨決議將蔡政佑移請職務法庭懲戒，並建議撤職。（取自學校焹頁）

2021/03/31 05:30

〔記者吳政峰、鄭淑婷／綜合報導〕桃園地院男法官蔡政佑懷疑曾姓女法官有婚外情，竟偷拍曾女辦公室電腦螢幕的對話與私密照，向院長檢舉。曾女私下蒐證，提起妨害秘密告訴，桃園地檢署為此發動史上首次的「搜索桃院」，全案預定四月一日宣判；法官評鑑委員會昨決議將蔡政佑移請職務法庭懲戒，並建議撤職。

法官直送職務法庭 蔡政佑第一位

蔡政佑是去年七月十七日「法官法」新制施行後，首位不經監察院而被法評會直送職務法庭的法官，若蔡被判撤職，將停用法官職務一年到五年不等，期間不得擔任公務員，期滿後也不得再任司法官，影響深遠。

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去年五月二十五日，曾女暫時離開辦公室，請蔡政佑代為處理公務，意外發現她的公務電腦螢幕，跳出一名男子稱呼曾女為「老婆」。該男是蔡政佑介紹給曾女，蔡質疑均已婚的兩人發展婚外情，便用手機偷拍兩人對話，包括一張極度私密的照片，隔天向院長邱瑞祥檢舉。

曾女向院長解釋，她與該男均離婚，並無婚外情，並出示身分證佐證。蔡政佑不信，同年六月十七日趁辦公室無人，偷偷使用曾女的公務電腦，再度用手機拍攝對話內容，約二十一張照片。

曾女在接受訪談後，懷疑有人偷用其電腦，暗自在座位後方設置監視器，錄下蔡政佑偷拍證據，提出妨害秘密告訴，請求桃檢搜索桃院保全證據，桃院並將蔡移請法評會審議。

若判撤職 期滿後不得再任司法官

法評會認為，蔡身為法官，行為輕率不檢，觸犯刑法，侵害他人隱私權甚鉅，有損法官職位尊嚴及職務信任，且發生地點在法院辦公室，破壞司法威信，情節重大，決議將他移送職務法庭審理，建議撤職；記者昨聯繫不上蔡政佑，桃院則對評鑑結果表示尊重。

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