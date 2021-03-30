自由日日shoot》中國挖台科技老總竊密 複製公司搶老東家生意

小 檔 案／ 台灣富鴻科技公司 小 檔 案╱中國華騰機械

2021/03/30 05:30

富鴻老總帶槍投靠中國華騰設助設廠

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕高鐵桃園站特定區、從事自動化生產設備設計規劃的富鴻系統科技公司四十歲林姓總經理，離職後涉嫌帶走公司技術及工程師自創公司，除與老東家搶生意，還接受中國華騰機械公司高薪出任設廠顧問，以老東家自動化技術協助設廠，又挖角三名工程師跨海到中國任職，粗估造成富鴻系統科技上億元營業損失；調查局桃園市調查處接獲檢舉報請桃園地檢署指揮偵辦，兩波約蒐、傳喚林男等十多人到案，林等七人訊後被依違反營業秘密法諭知五到十萬元不等交保。

造成富鴻系統科技營業損失上億

據了解，林男曾在富鴻系統科技公司擔任總經理，後因雙方理念不合，林男二○一九年八月離職後馬上成立新公司，專攻自動化系統與老東家搶生意，同時以每月五千到六千美元的薪資，擔任中國華騰公司設廠顧問，除了提供富鴻系統科技的自動化設備設計圖面等營業秘密作為建廠之用，又協助以每月三千到四千美元的薪資，挖走老東家三名工程師到中國任職。

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發現台灣、中國客戶轉單 富鴻檢舉

檢調指出，中國華騰公司的母公司為汽車公司，因有意發展自動化技術而打造新廠，華騰高層在某次展覽會與林男認識，隨後找林男擔任設廠顧問；富鴻系統科技在林男離職後，發現台灣、中國有部分客戶轉單到林男新設的公司，驚覺有異向桃園市調處檢舉。

檢調追查發現，林男屬於顧問職、不須常駐中國，受到武漢肺炎疫情等因素影響，另三名工程師也僅剩一人在中國，檢調蒐證後發動搜索，日前約談林男、涉案工程師及林男的台灣公司員工共九人，林男偵訊時否認犯行，認為相關技術都是他所有，檢方訊後諭知林男及另四人交保；檢調持續擴大偵辦，又查出兩名涉案員工，同樣諭知交保。

涉侵害營業秘密 前老總等7人交保

林男涉侵害營業秘密行為，粗估造成富鴻系統科技公司上億元營業損失，記者昨致電富鴻公司，至截稿前未取得回應。

富鴻系統科技公司位於高鐵桃園站特定區，從事自動化生產設備 設計規劃，林姓總經理離職後自創公司，還以老東家營業秘密助 中國設廠。 （記者鄭淑婷攝、取自富鴻系統科技公司官網）

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