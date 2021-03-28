恐怖！!返家撞見賊 遭一刀刺中心臟亡

林姓男子（右）被刺傷後，緊追逃逸的張姓男子，最後不支倒地。（記者周敏鴻翻攝）

2021/03/28 05:30

與賊扭打 負傷追捕

〔記者周敏鴻／桃園報導〕疑精神不穩定的新北市張姓男子，廿六日晚間潛入桃園市桃園區大林路一處民宅行竊，被屋主兒子林姓男子返家撞見，兩人扭打過程中，張男拿出預藏水果刀，刺向林男左胸致死，警方昨天查獲張男到案，依強盜殺人罪嫌將他送辦。

警方說，張男（四十二歲）有毒品等前科，因有躁鬱症等精神不穩狀況，須定期到醫院治療。廿六日他從新北市搭火車到桃園火車站，就在後站找尋可以行竊的民宅。

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張男看到大林路一處民宅屋主騎車外出，他趁著民宅鐵門尚未全部放下的空檔時間，潛入民宅翻箱倒櫃，屋主兒子（四十一歲）林男恰巧返家，撞見正在行竊的張男，兩人扭打，過程中張男拿出預藏水果刀，猛刺林男左胸一刀。

力竭倒地 送醫不治

張犯後逃出民宅，林男忍著疼痛追出，但因心臟部位被水果刀刺傷，跑到民族陸橋附近時不支倒地，路人發現報警，警、消人員趕來將他送醫急救，但仍傷重不治。

桃園警分局調閱監視器，確認張男身分，昨天下午前往新北市將張男逮獲。警詢時，張男否認行竊、殺人等犯行，但他的特徵與落網時衣著，都與監視器畫面吻合；警方詢後依強盜殺人罪將他移送桃園地檢署偵辦。

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