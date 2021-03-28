為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    恐怖！!返家撞見賊 遭一刀刺中心臟亡

    林姓男子（右）被刺傷後，緊追逃逸的張姓男子，最後不支倒地。（記者周敏鴻翻攝）

    林姓男子（右）被刺傷後，緊追逃逸的張姓男子，最後不支倒地。（記者周敏鴻翻攝）

    2021/03/28 05:30

    與賊扭打 負傷追捕

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕疑精神不穩定的新北市張姓男子，廿六日晚間潛入桃園市桃園區大林路一處民宅行竊，被屋主兒子林姓男子返家撞見，兩人扭打過程中，張男拿出預藏水果刀，刺向林男左胸致死，警方昨天查獲張男到案，依強盜殺人罪嫌將他送辦。

    警方說，張男（四十二歲）有毒品等前科，因有躁鬱症等精神不穩狀況，須定期到醫院治療。廿六日他從新北市搭火車到桃園火車站，就在後站找尋可以行竊的民宅。

    張男看到大林路一處民宅屋主騎車外出，他趁著民宅鐵門尚未全部放下的空檔時間，潛入民宅翻箱倒櫃，屋主兒子（四十一歲）林男恰巧返家，撞見正在行竊的張男，兩人扭打，過程中張男拿出預藏水果刀，猛刺林男左胸一刀。

    力竭倒地 送醫不治

    張犯後逃出民宅，林男忍著疼痛追出，但因心臟部位被水果刀刺傷，跑到民族陸橋附近時不支倒地，路人發現報警，警、消人員趕來將他送醫急救，但仍傷重不治。

    桃園警分局調閱監視器，確認張男身分，昨天下午前往新北市將張男逮獲。警詢時，張男否認行竊、殺人等犯行，但他的特徵與落網時衣著，都與監視器畫面吻合；警方詢後依強盜殺人罪將他移送桃園地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    他衝警局喊「我搶劫！要自首！」 警大動作尋被搶「1元」小學生
    2021/03/27 06:30

    他衝警局喊「我搶劫！要自首！」 警大動作尋被搶「1元」小學生 影片

    台中清水凌晨惡火 租屋母子葬身火窟
    2021/03/27 08:08

    台中清水凌晨惡火 租屋母子葬身火窟

    藏毒轎車遭追緝 高雄市區內高速狂竄3公里撞車落網
    2021/03/27 08:34

    藏毒轎車遭追緝 高雄市區內高速狂竄3公里撞車落網

    偷走阿嬤買菜腳踏車 美濃慣竊被逮苦苦求情
    2021/03/27 09:24

    偷走阿嬤買菜腳踏車 美濃慣竊被逮苦苦求情 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播