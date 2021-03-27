行動電源炸斷手指？運作時發燙有聲音 即是警訊

新北五股重劃區內一處大樓傳出疑因行動電源爆炸，釀成陳姓男子左手幾乎遭詐斷，只剩一根食指，消防到場協助送醫。（記者吳仁捷翻攝）

2021/03/27 05:30

〔記者羅綺／台北報導〕新北市發生疑似行動電源爆炸，男子左手掌被炸斷，只剩食指及部分手掌相連。消基會檢驗長、前清華大學化學系教授凌永健指出，行動電源是應施檢驗商品，須貼有「商品檢驗標識」才能販售；若消費者買到雜牌、設計不良的產品，在高溫、高濕或過度充電的情況下，就可能會爆炸。

專家：設計不良 高溫、高濕會爆炸

凌永健指出，鋰電池的充放電都是化學反應，充電時，鋰離子會由正極往負極移動，放電時則反過來，反應過程都會放出熱能。

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在正當情況下，有品牌且經過檢驗的行動電源不容易發生爆炸，但若電池設計不當、品質不良或過度充電，導致電池裡的鋰離子沒有平均分散，聚在一起、發生短路，就容易燃燒或爆炸。

另外，在高溫、潮濕環境下，也容易對行動電源內部的電路產生影響，而掉落撞擊也可能導致爆炸。凌永健說，行動電源掉落時的衝擊，可能會讓電池芯發生內部短路，能量在裡面加熱，就可能爆炸。

壽命約3年 儲存電量隨時間衰減

凌永健說，行動電源壽命約3年，儲存電量會隨時間衰減，若充電時覺得行動電源發燙、有聲音或冒出煙霧，就不能再使用了。

他提醒，不要買便宜的行動電源，有些行動電源價格便宜卻標示數值很大，讓消費者誤解可以充電充很多，結果過度充電反而容易造成危險，消費者購買時要認明「額定電容量」才是行動電源的實際輸出電容量。

選購及使用鋰電池注意事項

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