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    首頁　>　社會

    嬰當垃圾丟「蒸發」 折衷判狠爸媽殺人未遂

    狠心爸媽把剛出生的男嬰丟棄在工地，但警方找到的骨頭卻不是人骨。（記者洪臣宏翻攝）

    狠心爸媽把剛出生的男嬰丟棄在工地，但警方找到的骨頭卻不是人骨。（記者洪臣宏翻攝）

    2021/03/27 05:30

    〔記者黃佳琳、楊國文／綜合報導〕宋姓女子未婚懷孕產下男嬰，與黃姓男友把孩子先丟到陽台，之後又丟到高雄小港區某工地，警方獲報，在工地找到疑似男嬰骨頭，檢方依殺人罪起訴2人。高雄地院審理時，法官發覺鑑定認為找到的骨頭是獸骨，不是人骨，男嬰不知去向、難以確認死活，高雄地院罕見地依殺人未遂罪，將黃男、宋女各判刑9年和6年。

    找到的骨骸非人骨

    法官難確認嬰死活

    法院審理殺人案，若找不到屍體，但審查證據認定被告確有殺人，仍會依殺人罪判刑，比如學童陸正命案，最後仍將被告邱和順判處死刑確定。

    若依證據認為難證明殺人犯行，殺人部分就可能無罪；過去未聞法院以「折衷」的殺人未遂罪宣判。

    以往會判殺人或無罪

    檢：不排除幫嬰上訴

    高雄地檢署也說，檢方偵結時用殺人和遺棄屍體兩罪起訴，法官僅用殺人未遂罪論斷，這種情況相當罕見，過去發生的凶殺案只要能確定嫌犯有殺人故意，且有相關事證證明受害者無法存活，即使沒有找到屍體，法院還是會判殺人罪，本案不排除上訴，替男嬰討公道。

    判決指出，29歲黃男與20歲宋女前年11月在街頭遊蕩，警員盤查發覺是協尋人口，且宋女因未婚懷孕被列入關懷對象，但她的肚子消風卻不見小孩，也不願交代孩子去向。警方突破2人心防，他們表示是詐欺集團成員，擔心身分曝光，不敢去醫院產檢，前年10月8日在租屋處產下男嬰，孩子在哭，黃把孩子用黑色垃圾袋包住放陽台，並清理廁所血跡；後來丟到高雄小港區某工地。

    高雄地院審理時，黃、宋2人否認要害死小孩，推稱詐欺集團的邱姓首腦告誡他們，如果養不起孩子就把孩子丟掉，他們只是聽從邱的指示丟掉孩子。

    但法官發現，宋女從懷孕起，就沒準備任何待產物品，及嬰兒要穿的衣物和奶粉尿布，可見從一開始就不想要孩子，也沒在懷孕初期拿掉孩子，等到孩子出生才做打算。

    此外，根據黃、宋2人供詞，可認定男嬰被丟棄時仍活著，但警方在小港工地找到的骨骸非人類骨骸，無法排除男嬰可能被人抱走，或已淪為野狗食物，在男嬰下落不明情況下，因無法證明該嬰兒已死亡，基於罪疑惟輕原則，應做有利被告的認定，只能依殺人未遂論罪。

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