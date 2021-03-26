自由日日shoot》離譜公僕林川瑜 契約公然要車

林川瑜曾獲台中市政府「模範公務員」，因開口向廠商要求提供免費車輛使用，涉貪被起訴。（取自臉書水利大臺中，記者張瑞楨翻攝）

2021/03/26 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕負責驗收公共工程的官員若墜入黑暗，除了如台中揩油科長林川瑜般，公然向廠商「要車」，也有人會明的暗的要廠商招待喝花酒，摟著酒女「驗收工程」等，儘管政府有「採購人員倫理準則」等規範，但不肖官員依然有，驗收「潛規則」也始終存在。

長官刪除 改成開口要

台中市政府水利局前科長林川瑜，在涉貪的公共工程契約中，要求廠商加註「提供車輛條款」，沒想到被水利局長官刪除後，竟把廠商負責人直接叫到辦公室，公然開口要車，簡直是拿著「合法傷害他人」的權力，對廠商予取予求。

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包括上週才起訴的農委會水土保持局台中分局前秘書楊燕山等五名官員也是，接受廠商招待到酒店喝花酒，一併摟著酒女「驗收工程」，楊男甚至接受性招待，帶酒女出場投宿旅社；不肖官員好色貪婪、枉法淫亂的一面，令人咋舌。

怕刁難 廠商不敢不從

這些廠商為何會乖乖付帳？廠商向檢方供稱，主因不一定是要官員驗收放水，而是類似「買保險」防患未然的概念，只要官員不刁難，驗收就能順利，其餘不敢奢求。

至於廠商提供車輛給公務員使用的「慣例」，行政院公共工程委員會早已明令禁止，但仍有公務員利用「工程業界普遍不敢得罪公務機關承辦科長」的常情，對廠商作威作福。

本案中得標廠商張姓負責人一語點破這個「慣例」，他知道公共工程委員會這項禁令，但也知道曾有其他工程的廠商，因拒絕不肖官員索求，被刁難而導致工程不順利，才會答應林男的要求，只希望「能照一般正常程序通過」。

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