自由日日shoot》A廠商3車辯慣例 貪科長是模範公務員

林川瑜39歲已任中市府水利局污水工程科長。（取自臉書水利大臺中，記者張瑞楨翻攝）

2021/03/26 05:30

接送女兒、上養生館...

〔記者張瑞楨、歐素美／台中報導〕台中市政府水利局三十九歲前污水工程科長林川瑜，擔任用戶接管工程評選委員與驗收人期間，大膽把廠商找來辦公室，開口就要對方提供車輛讓他免費使用，廠商不敢得罪，總共準備三輛車方便林男接替使用。林男除了開著免費車接送小孩、買咖啡、上養生會館消費等，所有費用全由廠商支付，被檢舉後，還大言不慚地說，這是公務機關「慣例」，作威作福行徑令人側目；台中地檢署認定他沒坦承犯行，依貪污罪嫌起訴，聲明法院不要減輕量刑。

林男曾是台中市政府模範公務員，目前在大雅區公所擔任課長。起訴書指出，林川瑜涉案期間身為「台中市十期重劃區（第三、四標）用戶接管工程」評選委員與驗收人，此工程由德眾工程顧問公司於二○一七年七月以近七百五十萬元得標。

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3車相關費用 全由廠商付

同月間，林男有如耍流氓般，直接向德眾張姓負責人開口「要車」，張只好買一輛日產LIVINA轎車，開到水利局停車場交給林，一併提供中油「車隊卡」，供林男免費汽油；之後又租豐田VIOS、YARIS各一輛，方便林男替換使用。

約兩年期間的油耗、停車費、國道通行費、違規罰鍰、維修費、牌照稅與燃料費等共二十三萬一千三百二十二元，全由德眾買單。廉政人員二○一八年五月至七月，蒐證到林男開免費車送女兒到幼稚園、到星巴克買咖啡，以及上養生會館消費等。

檢方偵辦時，林承認向張男開口，稱對方可能為了避免被刁難，同意給他車輛，但之後改口否認犯行，宣稱與張男間沒有合意與對價關係，其他公務機關也有類似做法，這是「慣例」，他未假借權力牟利，且自行繳納部分罰鍰與私人用車開銷。

張男證稱，林男直接把他叫到科長辦公室「要車」，為避免日後被刁難，希望履約順利，衡量情勢後，只好同意提供轎車，每年花費十五萬至二十萬元。

不認錯 檢籲法官不要減刑

中檢認為，林男假借職務權力，圖謀無償使用車輛，還不用負擔油耗等費用，違反公職人員利益衝突迴避法；林男雖願繳回不當利益，但改口否認犯罪，起訴後，建請法院宣告犯罪所得沒收和褫奪公權。張男因坦承犯行，且是林男要求而行賄，檢方起訴後，請求法院宣告緩刑。

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