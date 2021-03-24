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    小轎車綠燈起步遭撞成肉餅 24歲女醫檢師枉死

    小轎車整輛車夾進大貨車前。（記者林宜樟翻攝）

    小轎車整輛車夾進大貨車前。（記者林宜樟翻攝）

    2021/03/24 05:30

    大貨車疑闖紅燈

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣高鐵大道與麻太路交叉口，昨天傍晚發生一起重大車禍，由陳姓男子駕駛載滿農產的大貨車疑搶快，撞上綠燈直行的鈴木Solio小轎車；小轎車24歲駕駛是嘉義市聖馬爾定醫院剛下班返家的江姓女醫檢師，她被夾在駕駛座，無生命跡象，經救援人員搶救後，送往嘉義長庚醫院急救，因頭蓋骨嚴重碎裂，急救後不治。

    車禍發生地點在高鐵大道與麻太路交叉口，江姓醫檢師駕駛鈴木Solio小轎車從嘉義市往嘉義縣，由東向西行駛，大貨車駕駛則是由南往北行駛，大貨車從小轎車左側直接撞上，撞擊力非常大，Solio的車頭整個被夾進大貨車的車前方，江姓醫檢師被卡在大貨車車頭下，救援人員利用各種器材將醫檢師救出，但已無生命跡象，醫院搶救後晚上7點50多分宣布急救無效。

    警方初步調查，根據路口監視器畫面顯示，燈號由紅轉綠後，Solio小轎車往前通過路口，過2、3秒後大貨車隨即撞上；大貨車陳姓駕駛稱，他通過路口後是黃燈，看到小轎車開過來時，煞車已來不及，確切肇事原因，還待警方調查。聖馬爾定醫院表示，江姓醫檢師是雲林縣人，在檢驗科任職，下班後駕車返家時發生意外，院方會盡力協助處理。

    小轎車綠燈起步後遭大貨車撞上。（記者林宜樟翻攝）

    小轎車綠燈起步後遭大貨車撞上。（記者林宜樟翻攝）

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