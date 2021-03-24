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    首頁　>　社會

    假整地真盜樹 鎖定百年茄苳牟暴利

    台東大武警方查獲被盜採的百年茄苳樹。（大武警分局提供）

    台東大武警方查獲被盜採的百年茄苳樹。（大武警分局提供）

    2021/03/24 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕王姓嫌犯為首的「活體移植」盜採百年茄苳樹集團，偷採約10公噸、胸徑約120公分老茄苳樹體，被警方查獲，訊後依涉嫌竊盜、違反水土保持法及山坡地保育利用條例等罪嫌，移送台東地方檢察署依法偵辦。

    警破獲盜採集團 2嫌落網

    台東縣大武分局接獲線報，指稱由王姓嫌犯為首的「活體移植」盜採集團專門鎖定百年以上茄苳樹，以申請整地為由，實則覬覦地上的百年茄苳樹進行盜伐，結合林務局大武工作站、保七總隊第九大隊台東分隊組成聯合查緝小組。

    經對王姓嫌犯為首之集團成員進行側訪、跟監，發現王姓主嫌已鎖定轄區內一株高15公尺、胸徑約120公分之茄苳樹，且未經地主同意即予砍伐後吊運在吊車上，準備運至外縣市販賣。3月21日專案小組成員進行埋伏，當場查獲李姓犯嫌等2人（大貨車司機），並查扣吊車及百年茄苳樹一株。

    王嫌操縱價格 動輒上百萬

    另經通知王嫌到案，訊後得知樹木買賣全由王嫌操縱隨意喊價，每株價格動輒80萬甚至上百萬，全案移送台東地方檢察署偵辦。警方表示，警林聯合查緝小組能成功破獲本案，無疑是給心存歹念的山老鼠集團份子一記當頭棒喝，也展現守護山林的決心！

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