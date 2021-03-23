男護理師登山遭搶扒剩內褲／放學時間 驚險逮1搶匪

警方昨傍晚，在埔里鎮逮捕涉金龍山擄人強盜案的涂姓嫌犯。（記者佟振國攝）

2021/03/23 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕彰化縣二十多歲夏姓男護理師，獨自到南投日月潭風景區的金龍山健行登山，遭兩名歹徒持槍打劫挾持，惡劣的歹徒還扒光夏男衣服，將他綁在偏遠的卓社林道樹上，夏男獲救雙手仍綁著束帶，僅穿一件四角褲，極為狼狽，警方昨在埔里逮捕嫌犯涂姓男子， 並持續追捕另名同夥到案。

夏男十九日前往魚池鄉金龍山登山健行，卻遭兩名身材壯碩歹徒持手槍挾持，不僅搶走現金一千四百多元、金融卡、手機，還逼問取得提款密碼盜領四萬多元，夏男的轎車也被歹徒開走。

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行徑惡劣的歹徒還以頭套蒙住夏男頭、眼，再用束帶綁住雙手，最後將夏男押走，載至仁愛鄉中正村偏僻的卓社林道，扒光其衣服將人綁在樹上，被害人自行掙脫後，在山區徒步走了九小時下山，飽受驚嚇，向部落居民求救。

夏男掙脫後，雙手仍綁著束帶，民眾深夜發現他只穿一件四角褲，手拿外套、長褲上門求救，嚇了一大跳，得知是遭挾持強盜丟包，趕緊協助報警，仁愛警分局過坑派出所員警到場，將被害人帶回派出所，提供泡麵等熱食充飢，安撫飽受驚嚇的情緒。

警方成立專案小組，在埔里市區隆生路找到被歹徒棄置的被害人轎車，調閱附近道路監視器，循線查到歹徒持被害人提款卡盜領的超商ATM，鎖定兩名埔里轄內的治安人口全力追緝。

警逮涂男 未發現槍枝

專案小組人員昨掌握涂男行蹤，傍晚五點三十分左右，涂嫌在埔里鎮北平街、宏仁路附近現蹤，大批警力展開攔截圍捕，一牆之隔就是國中校園，正值放學時間，警匪街頭追逐引發側目。據了解，落網的涂男有竊盜等前科，這次夥同另一名嫌犯持槍擄人強盜，但警方逮捕涂男時，並未發現槍枝。

警方昨傍晚，在埔里鎮逮捕涉金龍山擄人強盜案的涂姓嫌犯。（民眾提供）

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