西濱車禍／大伯不治 根家3死

西濱車禍共造成根家3人死亡，家屬昨前往車禍地點招魂。 （記者歐素美攝）

2021/03/22 05:30

〔記者許國楨、蘇孟娟、歐素美／台中報導〕苗栗縣南庄鄉根姓家族一個月內發生二起死亡車禍，奪走五命，十九歲根女的丈夫、大伯、妹妹及二名幼兒先後去世，其中，妹妹及二歲大兒子在西濱快速道路車禍中當場被燒死，大伯昨中午仍傷重不治。根女父母昨到東海火化場認屍，當場痛哭失聲，隨後並至西濱快速道路招魂，神情哀戚；肇事駕駛則不發一語，警方將依過失致死罪嫌送辦。

十九歲根女的丈夫許男，上個月二十四日開車帶著她跟么兒外出，返家途中行經三灣鄉發生車禍，許男與一歲么兒慘死，二歲長子當時由岳母照料，躲過一劫，但根女因骨盆骨折，目前還在童綜合醫院住院中。

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不料，根女大伯二十日載著根女十七歲的妹妹及二歲大的兒子到童綜合醫院探視根女，返家途中經過西濱快速道路清水段，遭林男駕駛的預拌混凝土車追撞，當場火燒車，十七歲根女及二歲男童逃生不及，當場被燒死，大伯根男（五十三歲）則全身七十％燒燙傷，經送往梧棲童綜合醫院治療，昨中午仍宣告不治。

檢方和法醫昨採集死者檢體比對DNA確認身分，後續將釐清肇事原因及責任，林男（四十六歲）經複訊後已請回，警方正收集案情相關資料，將依過失致死罪嫌函送林男。

西濱車禍共造成根家三人死亡，家屬昨下午二點多前往車禍地點招魂，清水警方特別前往戒護，以便家屬辦理法事，根女父母神情哀戚。

台中市長盧秀燕昨至東海火化場向往生者致哀及致贈慰問金，並擁抱鼓勵家屬「一定要堅強起來」，且允諾啟動關懷機制盡力協助。

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