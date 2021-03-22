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    首頁　>　社會

    愛子撞亡 警稱直行車應讓轉彎車 父哭求真相

    車禍死亡的李男父親李科萬，四度下跪哭求還兒子公道。（記者歐素美攝）

    車禍死亡的李男父親李科萬，四度下跪哭求還兒子公道。（記者歐素美攝）

    2021/03/22 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕十九歲青年李建欣二十日前往自家的房仲公司上班途中車禍身亡，父親李科萬質疑警方處理過程偏袒肇事張女，竟稱「李男直行機車應讓左轉汽車」，昨四度下跪哭求民眾提供監視畫面釐清真相；中市警察局第二分局交通分隊長丁照忠則打電話道歉，表示是一時口誤，一切依法辦理，並未偏袒，但李父要求警方召開記者會，向死去兒道歉。

    中市警道歉 稱一時口誤

    李建欣二十日上午十一點多騎機車行經台中市北區中清路，五十三歲張女駕駛轎車，沿中清路左轉育德路，撞上直行的李男，李男腹部大量出血，送醫不治。

    李男的父親李萬科是大雅區震天宮負責人，並在市區開設房屋仲介公司，他表示，兒子當時是直行，張女左轉應禮讓直行車，警方召開記者會卻稱「直行車要禮讓左轉車」，兒子剛從軍中退伍一個月，在自家公司幫忙，當時正要去公司上班，不料發生意外。李父質疑肇事者有背景，向警方施壓，造成警方偏袒，昨在兒子靈前哭求媒體主持公道。

    李父說，肇事的張女二十日到兒子靈前道歉，他要求張婦下跪擲筊 ，兒子給予「聖杯」 才可起來，結果，兒子很善良，張女只擲筊一次就獲得「聖杯」，不過陪同張女到場的員警態度卻很不好，讓家屬很不滿。對此丁照忠指出，員警因擔心發生衝突，才戒護比較嚴格，並無惡意。

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