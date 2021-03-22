偷科技老董162萬名錶 搜關鍵字露餡保全定罪

中興保全員工監守自盜定罪理由

2021/03/22 05:30

〔記者陳慰慈／台北報導〕中興保全員工徐立國監守自盜，偷走科技公司董事長的愛彼錶等三只要價共一六二萬餘元名錶，徐男雖否認犯行，現場也查無指紋，但高等法院發現案發當晚，徐男曾上網搜尋「AP（愛彼）皇家橡樹」等失竊同款名錶的關鍵字並刪除滅證，因此不採信其辯詞，依竊盜罪判處徒刑十月定讞；董事長另向徐男及中興保全提出民事求償，尚在審理中，徐男現已離職。

判決指出，徐男是中興保全的保全系統工程師，負責器材維修等業務，前年四月三十日晚間九時許，新竹某科技公司洪姓董事長辦公室的儲藏室窗戶警報器感應扣脫落發出警報，中興保全同日晚間十時許通知徐男前往處理。

請繼續往下閱讀...

徐男當晚十一時許，打開洪男辦公室大門的電子密碼鎖進入，偷走洪男抽屜內的皇家橡樹離岸型系列之愛彼（AP）錶（價值五十二萬元）、萬國錶（IWC）Portugieser Yacht Club Chrono（價值四十一萬餘元）、寶格麗錶（價值六十八萬餘元），直至翌日凌晨零時許離開，隔天洪男發現三只名錶不翼而飛報警。

審理時徐男辯稱，接獲通報至科技公司查看，曾進洪董事長辦公室，但堅稱沒打開董事長辦公桌抽屜偷錶，洪男則說，公司內沒有其他人知道手錶位置，平常辦公室抽屜他會親自上鎖，但四月三十日走得比較匆忙，無法確定是否鎖好。

法官認為，案發現場無明顯遭翻動與破壞情形，排除外部人士犯案，另監視器畫面顯示，徐男曾兩度進入洪男辦公室，為何卻對中興保全管制中心謊稱無法打開電子鎖？顯為故意隱匿犯行。

雖現場未採到徐男指紋，但徐男扣案的手機被查出，他進入董事長辦公室後，搜尋、瀏覽「AP皇家橡樹」等關鍵字並隨即刪除，徐男辯稱他喜愛手錶，無聊上網看看，但搜尋的錶款與失竊手錶款式完全相同，高院因此認定其犯行，駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法