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    彰化／週休2天24件掃墓火警 打火弟兄忙翻了

    清明節將屆，彰化縣連日來掃墓火災頻傳，打火弟兄疲於奔命。（記者湯世名翻攝）

    清明節將屆，彰化縣連日來掃墓火災頻傳，打火弟兄疲於奔命。（記者湯世名翻攝）

    2021/03/22 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕麥擱燒啊！儘管離清明節還有10來天，掃墓人潮已提前出籠，公墓及雜草火警頻傳。彰化縣消防局統計，從20日到昨天下午5時為止，全縣共發生24件掃墓火警，這還不包括雜草火警，消防隊員滅火疲於奔命，有人才剛從火場歸隊，隨即出動去滅另一場公墓的火，有人忙到連中餐都沒時間吃，所幸沒有人員傷亡。

    彰化縣消防局連續兩天假期接獲多起雜草火警，消防局救災指揮科電話接到手軟，全縣4個大隊各分隊消防員也都全副武裝出勤救災，這起雜草火警還未熄滅，那方公墓又傳出火警，消防員疲於奔命！

    消防局指出，今年清明節有多達4天連續假期，不少民眾計畫全家出遊，提早在20日、21日兩天全家動員掃墓，經統計，前天到昨天下午5時為止，彰化縣共傳出24件掃墓火災，若再加上雜草火警，數據恐遠高於此，讓消防員疲於奔命到公墓或私人墓地滅火。

    消防局研判，接下來27日、28日這2天仍會有民眾利用假日掃墓，將派遣消防隊員及車輛到主要墓地巡邏警戒，同時結合防火宣導，並提供水源、水袋供掃墓民眾熄滅餘燼。

    消防局強調，適逢嚴重缺水之際，掃墓火災多，勢必耗費龐大滅火水源，呼籲民眾務必遵守「4不2記得」，即雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚，另要記得滅餘燼、記得收垃圾。呼籲民眾掃墓期間減少使用火源，避免飛灰餘燼引燃雜草造成山林火災，並注意「人離火滅」原則，確實澆滅金紙餘燼。

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