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    首頁　>　社會

    角頭化身黑道狗仔 暴力討債 削1500萬

    警方將主嫌陳俊男與幫眾等共6人移送法辦。（記者徐聖倫攝）

    警方將主嫌陳俊男與幫眾等共6人移送法辦。（記者徐聖倫攝）

    2021/01/20 05:30

    假冒記者查問行蹤

    〔記者徐聖倫／新北報導〕有「新莊土地公」稱號的36歲地方角頭陳俊男，涉嫌籌組暴力討債集團，為追債不擇手段，除偽造「記者證」假扮記者，向被害人親友套取付不出高利貸民眾的行蹤，並在被害人汽車偷裝GPS，隨時騷擾追債。犯案1年多不法所得1500多萬元，有30餘人受害

    GPS跟監狂追債

    警方前晚將陳嫌與幫眾等共6人逮捕送辦。

    警方調查，陳男有組織、妨害自由、傷害等多項前科，並有竹聯幫玄月會背景。陳男利用手下人馬擁有金融保險業務經驗，找出急需金援的一般民眾，主動接洽放高利貸，再以丟雞蛋、電話騷擾、脅迫被害人親友等暴力方式討債。

    陳男為掌握被害人行蹤，還自製「記者證」，由幫眾開百萬名車前往拜訪被害人親友，再以記者身分套取被害人行蹤，同時在被害人的車輛裝設GPS，得知被害人上班地點、住家及經常出沒場所，進一步騷擾追債。

    警方調查，陳嫌自前年底從事暴力討債至今1年多，不法所得達1500多萬元，被害人約30餘人。

    警方經10個月蒐證，前晚會同刑事局除暴特勤隊至新北市新莊區泰林路陳嫌住處攻堅，另在五股、泰山等地同步逮捕陳嫌幫眾，共逮捕陳嫌等6人，扣回多具GPS定位器、開山刀、討債委託書等多項贓證物。

    受害者至少30人

    偵訊時，陳嫌承認暴力討債，但否認自己是幫派份子，其餘幫眾也口徑一致。警方詢後依組織、恐嚇、妨害秘密等罪嫌，將陳嫌等6人移送法辦。

    陳俊男持假記者證取信於被害人親友，藉此得知被害人行蹤。（記者徐聖倫攝）

    陳俊男持假記者證取信於被害人親友，藉此得知被害人行蹤。（記者徐聖倫攝）

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