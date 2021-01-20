刑期4年8月 坐牢1年12天 魏應充假釋出獄

魏應充假釋出獄。（記者鄭淑婷攝）

2021/01/20 05:30

〔記者張瑞楨、陳冠備、鄭淑婷／綜合報導〕頂新集團前董事長魏應充把越南飼料油精煉成食用油販售，亦即俗稱的劣油案，已判決確定的26罪中，有7罪不可易科罰金，合併應執行刑4年8月確定，魏應充去年1月8日入獄，只坐牢僅1年又12天，昨天（19日）下午假釋出獄，假釋期間交付保護管束，他必須在出獄後24小時內，向台北地檢署觀護人報到，之後並應定期向地檢署報到。

魏應充昨天下午5點步出八德外役監，面對媒體他雙手合十，不發一語，匆匆上車，先到台北地檢署報到後再返家。據轉述，魏應充過去1年在監所的生活，跟平日一樣寫書法或讀佛經，最近因味全龍即將要打一軍，他寫了一些春聯要送給老龍迷，像是「龍」、「龍魂不滅」等字。

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頂新集團被控從越南大幸福公司進口飼料油，再於台灣精煉成食用油販售，此案一審無罪，二審大逆轉，依違反「食品衛生管理法」改判有罪，最高法院於2019年11月，將魏應充涉及的45罪發回更審，另26罪上訴駁回確定，其中7件不得易科罰金部分，依「食品安全衛生管理法」，裁定味全公司混油案與頂新劣油案7罪合併執行4年8月徒刑。

魏應充去年1月8日入獄，至昨天（19日）假釋出獄，共服刑1年又12天，遠低於4年8月，台中高分檢與台中地檢署指出，主因是上述合併執行的4年8月，味全混油案部分，他已服刑1年8月，再扣除羈押111天，這1年間他表現良好，又縮短刑期252天（含扣除行刑累進處遇的縮減4天刑期），因此就剩下約2年刑期，他又服刑已1年，達到服刑滿一半的假釋條件，昨天假釋出獄。

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