3歲童屁股瘀青 台中燒烤店老闆涉虐打

2021/01/19 05:30

〔記者許國楨、蘇金鳳／台中報導〕中市一名在燒烤店工作的單親媽媽，16日將3歲兒子安置在樓上員工宿舍，她忙到凌晨上樓卻發現兒子屁股被打到嚴重瘀青站不穩，驚覺是委託代為「管教」兒子的老闆所為，但為了工作只能隱忍向友人訴苦，友人將過程PO網引發公憤；警方昨晚表示，已介入調查，絕對秉公依法處置。

社局︰將開罰燒烤店老闆

社會局昨晚表示，男童現交由外婆外公照顧，而燒烤店老闆已違反兒童及少年福利與權益保障法，將依法開罰，處6萬元以上60萬元以下罰鍰。

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據了解，該名單親媽媽在南區一家燒烤店工作，為方便照顧，將3歲兒子安置在樓上員工宿舍。16日晚間燒烤店老闆突然下樓對她說「對不起」後就直接離去，她忙到17日凌晨3點多上樓，看到小孩幾乎站不住，才發現屁股被打到嚴重瘀青。

當晚她曾向友人訴苦，友人也建議她通報社會局或報警協助，她卻擔心若沒有工作無法養小孩而隱忍下來。友人看不下去，昨將男童遭打照片PO到臉書社團「爆料公社」，隨即引發網友公憤，建議直接報警。

轄區第三分局獲報介入調查，偵查隊長洪再德昨晚表示，經了解，單親媽媽是該燒烤店的店長兼股東之一，因平日忙於店務，加上兒子有時較調皮，會請28歲陳姓老闆代為管教，沒想到會發生管教不當。陳男接獲通知到案說明則表示，的確有經過媽媽授權委託管教小孩，16日晚間因男童在店內跑來跑去很危險，加上媽媽要忙店務，才會將小朋友帶到2樓管教，坦承確有過當情形。

洪再德說，警方已通報市府社會局，將男童帶往醫院驗傷，至於陳男是否有涉及兒少相關規定，會再調查釐清後究辦，也呼籲關心本案的民眾保持理性，警方絕對會秉公處理。

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