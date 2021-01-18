檢當庭驗身被彈劾／犀利小三告瞞婚毀約 前情人判賠

檢察官莊珂惠當庭驗「小三」黃女的胸部和私處遭彈劾。 （資料照）

2021/01/18 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕史上最犀利之小三！雲林地檢署檢察官莊珂惠在彰化地檢署任內，使用「強制處分權」，當庭驗「小三」黃女的胸部和私處，引發黃女反彈，莊也被監察院彈劾，這起妨害姻婚案，最後以「楊男重回元配懷抱」收場，黃女遭楊男狠甩，還被楊妻提出妨害姻婚告訴，她嚥不下這口氣，向楊男請求精神損害賠償350萬元，彰化地院法官判賠50萬元。

在中國經商的楊男，元配發現他跟經營服飾店的黃女有染後，楊男向元配提及雙方發生多次性關係，更透露黃女私處和胸部特徵，讓楊妻得以對黃女提出妨害婚姻告訴。

請繼續往下閱讀...

2018年8月庭訊時，莊珂惠命黃女全身赤裸、兩腿張開，並指示女法警重複拍攝其私處特徵，莊還親自揉捏黃女左右乳房，此案因黃女對莊提出性騷擾告訴而曝光，莊也因此案在去年被監察院彈劾。

黃女認為楊男隱瞞已婚跟她交往，驚覺感情和身體受騙，針對楊男妨害其自由、健康、名譽，求償200萬元，檢察官勘驗下體、摸其乳房、強拍裸照，楊男連帶要賠償100萬元。

楊男簽承諾書 負責賠償責任

當初雙方姦情曝光，楊男為安撫黃女簽有「承諾書」，若黃侵犯配偶權而須負賠償責任，均由楊男負責賠償。楊男為證明誠意，簽一張50萬元本票給她，後來因鬧翻沒兌現，黃女也提告要回。

法官根據黃女出示跟楊妻的LINE對話，對話中黃女稱楊妻為「楊太太」，顯然黃女早知楊男是「有婦之夫」，不過黃女提告時，已逾侵權2年內提告之時效，所以黃女上述200萬元、100萬元的賠償請求於法不合。至於楊男對其承諾50萬元屬雙方法律約定，應予准許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法