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    漁友憂 以後沒人要救援

    閩發漁號昨返回東港鹽埔漁港，並前往檢疫區。（記者陳彥廷攝）

    閩發漁號昨返回東港鹽埔漁港，並前往檢疫區。（記者陳彥廷攝）

    2021/01/17 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕閩發漁號漁船重79噸，額定船上可乘載最多15員，因被指派緊急救難，在驚濤駭浪中好不容易救完「永豐輪」後，船上共乘載30名船員，卻遭漁業署提醒已經「超載」，不僅船長氣炸，也有漁友相挺說，當下情況危急卻講出這些話，實在是「莫名其妙」。

    轟漁業署莫名其妙

    漁船設計主要是載漁獲非載人，可承載漁船噸數約一半的漁獲，額定船員數是以個人型救生筏數量為依據並考量作業空間、住宿艙數等設計，與安全重量無直接關係。東港、琉球常見的CT4噸級（50噸未滿100噸）漁船，大多以15到16人為主。

    指人怎可比漁獲重

    案發當下浪高3公尺、風力8級，「閩」船以簡易自製浮具救援，在「永」輪隨時會沉沒甚至會把「閩」船拖下海的情況下，基於人道冒險救援，沒想到事後被漁業署官員以衛星電話「提醒」超載，漁業署雖基於法規，但不對的時間、地點發話指正，引發漁界憤慨。

    漁民蔡水生力挺表示，獲救船員22人每人就算重100公斤也才2.2噸，與滿載的漁獲重量「根本沒得比」，重到沉沒的風險極低。他說，在那當下還得面對「超載」的指正，實在會讓救援的船長寒心，要是在漁業界傳開，漁友恐會消極面對求援。

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