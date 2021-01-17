難道把人丟下船？搏惡浪救爆炸貨輪 遭漁業署數落超載

閩發漁號救援永豐輪。（記者陳彥廷翻攝）

2021/01/17 05:30

〔記者陳彥廷、簡惠茹／綜合報導〕巴拿馬籍散貨船「永豐輪」日前在菲律賓以東約400浬海域失去動力還進水，情況緊急，東港籍漁船「閩發漁號」最早抵達現場，將船上22人全部救出，但令「閩」船船長陳玟宏氣結的是，事後竟有漁業署官員「提醒」他「超載恐有危險」，陳昨天返台大罵：「難道要把救出來的人再丟下船？」

漁業署否認「提醒」

漁業署遠洋漁業組長林頂榮昨被詢及此事，否認署內有做這樣的表示，他說，一般漁船有乘載人數限制，但這屬於緊急特殊狀況，人已有落海危險，怎麼可能先考慮超載問題，當然是救人優先。陳玟宏則說，當時兵荒馬亂，冷天聽到沒有溫度的說法令人心寒，但漁業署說法已釋出善意，未來會請議員方文正、立委周春米等爭取相關補償。

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接獲政府聯繫馳援

據了解，「永」輪是因機艙爆炸起火，有沉沒危險，行政院國家搜救指揮中心接獲國際通報，請漁業署聯繫當時最近的「閩」船前往，「閩」船克服惡劣海象，本月13日中午將「永」輪上22名船員全部救起。

救了22名外國船員

陳玟宏昨天返台檢疫，他透過電話指出，當天寒流捲起3公尺巨浪和8級風，由於貨輪太大，他只能透過船上防撞保麗龍浮球用繩子串起來救人，所幸全部救上船。但漁業署卻在他和驚濤駭浪搏鬥後，透過衛星電話數落他的船「只能載到15人，30人是超載」；他說，漁業署難道要他「把救上來的人再丟下船」？

限載15人 被指超載

陳玟宏說，轉駁船員到相關船隻上的窗口及位置也是反反覆覆，獲救船員因貨輪爆炸已非常驚恐，且多人嚴重暈船，應儘速接駁，卻折騰到前天深夜才陸續將船員轉駁他船。

火大救人還要出檢疫費

陳玟宏還說，他和7名船員接受檢疫，是受政府指派去救人導致，卻要繳檢疫旅館費20萬元；陳後來說氣話，稱以後救援若人數超過15人上限，就拒絕接受指派。

「20萬漁業署會付」

漁業署副署長林國平表示，船長同意救人，漁業署非常感謝，同仁表示聯繫時沒提及超載問題，而是提醒接觸到他國人員，回國後要檢疫，檢疫費由漁業署全額支付。

閩發漁號歷經風波返台，船長陳玟宏燒金、放鞭炮去霉氣求平安。 （記者陳彥廷攝）

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