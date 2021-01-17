稱警制服像保全 騎士拒檢逃獲撤罰

警察制服。（圖為資料照示意圖，圖中人物非新聞當事人）

2021/01/17 05:30

〔記者黃佳琳、洪臣宏／高雄報導〕警政署前年4月將警察制服全面換新，7個月後的前年11月，盧姓機車騎士遇警察攔檢未停，被開罰1萬元。他打行政官司稱，警察穿新制服與路邊交管的保全沒兩樣，當時看到攔車的人以為是保全員才未停；高雄地院法官相信他誤判，判決撤銷罰單。

判決指出，盧男前年11月騎經高雄小港區沿海、中林路口時，一名制服警察吹哨、持紅色指揮棒，要盧停車受檢，盧男不聽從，直接從員警身邊騎過去。員警記下車號，事後依「駕駛人違規行為不服警方當場攔檢取締而加速逃逸」開罰1萬元，並吊扣駕駛執照6個月。

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盧男提起行政訴訟，指員警當時穿著新換發的制服，他有看到員警攔他，但誤以為是交管人員或保全人員，才沒理會，且當時戴全罩式安全帽，聽不到員警哨聲，請求撤銷罰單。

密錄器佐證 警按SOP攔檢

執勤員警表示，當天他穿著制服取締交通違規，都按照SOP攔檢，並提出密錄器佐證，證明自己依法開罰沒有問題。

但法官認為，一般駕駛人行駛中，多是注意車前狀況，對於突然自一旁竄出的人物，常有不及反應情況，盧主張當時不知是警察攔停，以為是一般工程路管人員而未停車，堪可採信。對於法官判決，小港警分局表示尊重，由高市府交通局研議是否上訴。

換裝過渡期 法官寬鬆認定

律師葛光輝表示，盧男被開罰當時，是警察換新制服的過渡期，所以法官採比較寬鬆的認定，撤除這張罰單，現在民眾若發生同樣情況，是無法採用相同的理由去說服法官。

保全制服。（圖為資料照示意圖，圖中人物非新聞當事人）

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