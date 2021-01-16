鳳山火警／烈火焚身 勇母墜樓亡緊抱護幼女

越籍母親抱著1歲小女兒墜落，救護人員協助搶救。（記者陳文嬋翻攝、翻攝臉書）

2021/01/16 05:30

〔記者蔡清華、黃旭磊／高雄報導〕高雄市鳳山區禮品行3死1命危大火，越籍母親抱著1歲小女兒求救和逃生，映入民眾眼簾的畫面至少長達3分鐘。目擊者蔡先生說，當時母親在3樓窗台求援，救援的梯子才跨上陽台，就被大火阻隔，母親為了保護愛女緊緊抱著站在窗台，但有數度遭到火烤煙熏，甚至直接燒到腰部，終至不支掉落地面，落地後母親仍緊抱著幼女，勇母護女的一幕讓在場者動容。

住火場附近的蔡先生說，當時看到1名女子在3樓窗台求援，夾雜中文及聽不懂的語言呼救，2樓的火愈燒愈猛，將玻璃窗燒破，空氣灌入屋內，致火勢更加猛烈，攀在3樓窗台的母親一手拉窗條，一手抱著嬰兒。

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消防人員花3至5分鐘，將梯子跨上3樓窗台，但離婦人還有約1公尺距離，婦人遲遲不敢跨越梯子，火勢已燒到婦人的腰部，幾乎將她吞噬，最後直擊婦人抱著幼女墜樓，令人惋惜。

男主人一夜痛失3摯愛

一場火造成陳姓男主人的越籍妻子（33歲）、母親（70歲）及10歲女兒命喪火場，1歲女兒昏迷指數3，暫時無法進行外科手術，陳男在醫院不斷為女兒禱告，不時悲從中來、痛哭失聲。 陳男大哥感謝市長陳其邁第一時間派社工協助。

1歲幼女與死神拔河

陳男阿姨從美國返台過年，剛結束14天居家檢疫及7天自主健康管理，未料一夜間痛失至親姊姊，在病房外也悲慟到不能自已。

鳳山火警致命4關鍵

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