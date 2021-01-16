街頭鬥毆危害巨大 3嫌求處無期 2嫌15年

去年六都聚眾鬥毆件數

2021/01/16 05:30

〔記者鄭淑婷、邱俊福／綜合報導〕街頭鬥毆幾乎天天上演，大規模的群毆也不時出現，為了維護社會安寧，全國各地警方都在全力壓制這類擾亂治安的大亂鬥事件。桃園地檢署檢察官調查發生在去年9月、約有20多人的街頭聚眾鬥毆釀1死案件，認定該案「街頭逞凶、已對社會治安造成巨大危害」，不只認為揮刀男犯下殺人罪，起訴後共將5名被告具體求處重刑，其中3人求處無期徒刑、2人求處15年。

街頭逞凶 全國警方全力壓制

全案起因於16歲曾姓少年與另名林姓男子有債務糾紛，去年9月9日深夜，雙方約在桃園市中壢區大同路一家服飾店前談判，曾少找來黃、邱2男助陣，黃又撂來趙男、2名王姓男子等人前往；林男則找溫男、江男陪同，雙方一到場就打起來。

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曾少的一方分持彈簧刀、球棒、安全帽、花盆、路邊旗座等行凶，溫、江2人被打趴在地，幫友人助陣談判的36歲溫男還遭人刺中胸腹，眾人見狀鳥獸散，溫後來不治。

目擊者說，當時有20多人大亂鬥，有人群毆時叫囂「要讓他死」。警方陸續逮捕涉案者，經查持彈簧刀的是趙男，他供稱揮刀刺溫男背部，黃承認參與鬥毆，邱男則被目擊者指控有出手，至於2名王姓男子，推稱自己只是幫忙載人而已。

檢方審酌18歲黃男、21歲趙男、27歲邱男、19歲王男與23歲王男5人，僅因他人債務糾紛就持器行凶，犯罪地點在街頭且群聚鬥毆，對往來公眾所造成的危險大增，對社會治安造成巨大危害，依此建請法院從重量刑。曾少部分，另移由少年法庭審理，其餘陸續被查出的涉案者，檢方另行簽分偵辦。檢方本次起訴的是第一波被告，其餘持續偵查中。

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