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    首頁　>　社會

    醫院有不明粉末 警洗手台沖掉

    桃園地檢署。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地檢署。（記者鄭淑婷攝）

    2021/01/15 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山警分局大華派出所57歲賴姓副所長獲報，林口長庚醫院X光科檢驗室內發現2包裝有不明﻿白色粉末的夾鏈袋，賴員未依標準作業程序處理，卻將粉末沖進洗手台，後來檢驗室又發現1包不明粉末，經檢驗證實是海洛因，賴員因此被依涉嫌湮滅證據送辦；不過當時在X光室的蔡姓通緝犯否認是其所有，且無監視器可佐證，粉末也未經檢驗，檢方難認賴員有何隱匿關係他人刑事案件的行為，偵結不起訴。

    龜山警分局表示，賴員未依SOP處理獲報物品，已依規定予以行政懲處，調至非主管職務，並以此案例加強員警教育訓練。

    看病通緝犯否認持有

    檢方指出，2019年6月18日晚上9點多，新北市警局刑警大隊在林口區竹林路查緝蔡姓通緝犯，蔡男拒捕，從2樓跳下骨折，被送至林口長庚醫院急救並到X光室檢查，事後檢驗室發現2包裝有白色粉末的夾鏈袋，賴員獲報前往處理，經詢問醫護人員，因沒有監視器，無從查悉所有人是誰，在警衛見證下，將粉末沖進洗手台；其後檢驗室又發現1包不明粉末，交給新北市刑大員警後，經檢驗證實是海洛因，賴員被控涉嫌湮滅證據。

    難認定隱匿 警獲不起訴

    檢方指出，蔡姓通緝犯否認3包粉末是他的，也無監視器可佐證，檢驗室除蔡男，還有其他病患進出，無法證明該物是蔡男所有，2包粉末也未經檢驗是何物，難認賴有何隱匿關係他人刑事案件的行為。

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