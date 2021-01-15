性愛片要脅／掃射當舖62槍狂徒 曾勒索林志玲師妹1200萬

台中當舖槍擊案，無辜蔡男的商旅車被掃射得彈孔累累。（民眾提供）

2021/01/15 05:30

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕10年前「輾屍案」主角、36歲男子彭偉明，去年以握有性愛影片為由，向第一名模林志玲的師妹勒索1200萬元，被捕後羈押到去年10月交保，他卻趁著入獄執行前，元旦連假期間持M16步槍找仇家洩憤，對台中1家當舖與商旅車至少濫射62槍。

由於彭男並未朝人射擊，不構成殺人未遂，檢方以他違反槍砲彈藥刀械管制條例，且尚未查到提供步槍等嫌犯，有串供湮滅證據之虞，聲請羈押禁見獲准。

請繼續往下閱讀...

彭男去年3月得知，綽號「阿六」的不詳男子取得林志玲師妹、1位小模遺失的手機，裡面有此小模與前男友性愛私密影像，彭男傳簡訊向小模勒索1200萬元，被警方逮捕，高等法院判刑10月確定，預計近期入獄執行。

趁入獄前 找仇家開槍

不過彭男去年10月交保後，趁入獄前空檔，訪查仇家行蹤，得知仇家出沒於台中市南屯區尚未開幕的當舖，於本月3日持槍濫射洩憤。

監視畫面顯示，彭男在外埋伏大約2個小時，看見蔡男走出當舖買消夜，進入停在門前的商旅車，彭男立即持M16步槍瘋狂掃射，蔡男趁彭男換彈匣空檔，跳下車拔腿狂奔。

蔡男與彭男互不相識，彭男也沒朝蔡男開槍，而是射擊當舖與商旅車。彭男投案後說，他知道蔡男不是仇家，他也不確定當時仇家是否在當舖內，但他知道蔡男與仇家熟識，濫射動機是警告仇家、樹立江湖威信。

彭男還稱，2年多前他與仇家談判時被打斷手腳，對方僅依傷害等罪輕判3月至5月，還能易科罰金免入獄，他每逢寒流低溫時酸痛難耐，為發洩「斷手斷腳」之恨才會濫射。

彭男於2010年5月在中市文心路開車撞死黃婦，警方到場處理，彭的張姓友人率多名黑衣人到場，除對員警咆哮，張男還駕車直闖封鎖區，來回輾過屍體右腿斷肢示威，引起社會公憤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法