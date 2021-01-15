剝奪孩子受教權 醫師：另一種家暴

張父坐擁位於新北市樂華夜市的一棟房產，靠收租、土地積累數億身家。（社會新聞中心攝）

2021/01/15 05:30

〔記者羅綺／台北報導〕億萬田僑仔擔心腦麻兒子上學會被欺負，造成12歲孩子不曾上過小學受正規教育。精神科醫師推測，家長本身可能對上學有陰影，或是有情緒障礙，而剝奪孩子的受教權，強調剝奪孩子教育權是另一種形式的家庭暴力。

開業精神科醫師楊聰財表示，家長不讓孩子上學，可能是基於其個人過去的生活經驗，如曾遭受霸凌，甚至留下創傷後壓力障礙、對周遭有不安全感，不希望這種經驗發生在自己小孩身上，因而不讓孩子去上學。過去臨床上曾遇過有被害妄想症的患者，覺得周遭對其不利，因而事事退縮、逃避、躲避，或是爸爸有情緒障礙如憂鬱症，造成孩子該上學卻不讓去的狀況。

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家長疑對周遭有不安全感

楊聰財指出，社會上有些人屬於妄想型的人格特質，整天疑神疑鬼、東猜西猜，對生活充滿不安全感、對人也不信任，進而影響自己與家人生活，這樣的人格特質也會影響下一代接受教育。

楊聰財說，剝奪孩子教育權是另一種形式的家庭暴力，若懵懵懂懂的孩子無法在學校的團體生活中學習知識跟人際互動，可能無法從他人身上學習情緒管理，個性可能會被限制住；且缺乏跟外界的刺激互動，人格特質會比較畏縮，可能是出現情緒不穩定或是自卑感。

兒童福利聯盟執行長白麗芳表示，剝奪孩子受教權雖不會歸類為家暴，但嚴重影響兒童權益；民眾若有發現類似狀況，可協助撥打113保護專線或通報社會局。

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