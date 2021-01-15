田僑仔：願散盡家財與兒團聚

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2021/01/15 05:30

〔社會新聞中心／新北報導〕張姓男子受訪表示，他願散盡家財，賤賣數億元房產，只為救出愛子，讓相依為命的父子能夠團聚。張男說，兒子出生時有缺陷（腦缺氧疑導致輕微腦性麻痺），他擔心上學被欺侮，才會從2歲起就不敢讓他跟外界接觸和上學，他全職照顧孩子，即使沒安排上學有不當，頂多也是行政罰，他不放棄任何跟孩子團聚的機會。

張男說，他家族的土地因都市發展地價翻倍，其父後來經營電子遊藝場，他也另起門戶，但開店期間常受到警方等公家機關找麻煩，讓他對政府很感冒，因為對公部門的失望，讓他對學校教育不具信心，加上擔心孩子被欺侮，乾脆不讓他去上學「受罪」。

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但張男說，仍會帶孩子出國增廣見聞和上餐廳用餐，小孩雖沒就學，認識的字比他多，這些自學會比學校教育差嗎？張男說，政府不該強行安置，讓他們父子分離，他已向法院聲請提審，希望早日跟愛子團聚。

議員：安置程序不足

新北市議員馬見認為，相關單位處置小C欠缺家庭訪問、勸告入學、處罰、連續處罰等法定程序，兒少法要求應以兒童少年的最佳利益為優先考量，因此應該是協助有能力的父親妥善教養孩子，避免被迫分離的悲劇，建議官方妥善處置。

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