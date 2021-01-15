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    首頁　>　社會

    單親爸常忘放飯 12歲兒瘦如小二

    張父稱從沒打罵過小孩，認為官方剝奪他照顧小孩的權利。 （圖經馬賽克、變色處理，社會新聞中心翻攝）

    張父稱從沒打罵過小孩，認為官方剝奪他照顧小孩的權利。 （圖經馬賽克、變色處理，社會新聞中心翻攝）

    2021/01/15 05:30

    〔社會新聞中心／新北報導〕據了解，關懷小組成員認為小C父親不僅保護孩子的做法錯誤，他也不會照顧孩子，張男自己身材魁梧，12歲小C體重卻僅20多公斤、身高約120公分，瘦弱如小二學童，加上小C的生活空間雖有15坪，但雜亂、骯髒，讓關懷小組十分不捨。

    天真兒：爸常帶我去玩...

    關懷小組訪視小C，孩子雖一臉笑容，但不排除小孩的觀念已被「教導」，表示父親常帶他到處玩，也會帶他吃牛排、麥當勞，對於自身有如遭囚禁、無法接觸他人的生活不以為意。

    據透露，張男一手帶大小C，早年還會帶孩子外出，隨著小C漸長，擔心被人發現孩子沒上學，為了不讓孩子被另行安置，致父子分離，愈來愈少帶出門。平日張男外出買飯帶回家給小孩吃，以及打理孩子的一切生活所需；張男自己常去找街友聊天、泡茶，不時忘了買飯給小C或因故晚回，孩子飲食不正常，營養不佳。

    衛政單位說，10年來小C沒有看診，只有10多顆牙齒，連正常咀嚼都有問題；社工發現，小C因長年與外界隔絕，在家裡不是自己玩、就是睡覺，長久下來顯得有些自閉，其身體和心理方面的實際狀況，須再進一步評估。

    鄰居說，張男很少和鄰居打招呼，就算自己出租的房舍，也要承租者直接匯款給他，有承租者說，有事要找房東時，常聯繫不上。

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