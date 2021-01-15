國民黨花蓮議員陳英妹貪污 判刑7年定讞

2021/01/15 05:30

〔記者王峻祺、張文川／綜合報導〕四連霸國民黨籍現任花蓮縣議員陳英妹，因貪污罪判刑7年、褫奪公權5年，案經最高法院駁回上訴，全案定讞。花蓮地檢署說，依法定程序已啟動防逃機制，發監執行日期因涉及隱私不便說明。

陳英妹連任昨聽聞遭判刑7年定讞，激動表示「可以向天發誓，我沒做！」

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若入獄解職 落選頭陳建忠遞補

縣議會議事組表示，根據地方制度法第79條，縣市議員犯內亂、外患或貪污罪，經判刑確定者，將由內政部解除職務，收到來文並確定解除職務日期後，會立即辦理缺額遞補，缺額由落選人依得票數高低順序遞補辦理。

縣議會說，陳英妹是花蓮縣第七選區（平原）議員，若陳英妹入獄解職，將由落選頭國民黨籍前議員陳建忠遞補。

陳英妺95年間出售議員補助款，由友人向廠商收下賄賂，一審花蓮地院認定陳英妹有2次不違背職務收受賄賂犯行，總計93萬元，判刑12年，褫奪公權5年；台灣高等法院花蓮分院更二審改判7年、褫奪公權5年，認定友人收取53萬元，違反貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪。案經最高法院駁回上訴定讞。

經盤點，花蓮縣議會第19屆共計33名議員，除陳英妹涉貪遭判刑，已有施金樹、許淑銀、蔡啟塔等共3人因貪污罪遭解職入獄；另外，南區縣議員王燕美去年11月罹癌病逝。

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