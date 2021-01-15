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    首頁　>　社會

    國民黨宜蘭議員賴良洲涉賄 更一審改判無罪

    2021/01/15 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕曾任國民黨宜蘭縣頭城鎮黨部主委的賴良洲，前年選上宜蘭縣議員，遭指控贈送選民240元水果禮盒涉及賄選，一審依投票行賄罪被判刑3年，但高等法院更一審認定經營禮儀社的賴有中秋送禮習慣，且贈送價值240元的普通蘋果禮盒合乎日常禮儀活動餽贈，不致影響投票意向，無對價關係，昨逆轉改判賴無罪；還可上訴。

    高等法院：日常餽贈 無對價關係

    賴良洲被控刑事賄選、民事當選無效的判決結果不同調，相當罕見；民事部分，一審判賴當選有效，高院去年改判當選無效確定，已由落選頭林金龍遞補；刑事部分，一審判賴3年徒刑、褫奪公權5年，高院則改判無罪，經最高法院撤銷發回更審，昨判決無罪。

    林金龍和檢方指控，賴良洲為競選宜蘭縣第19屆縣議員，選前的2018年9月11日分別到舊識吳姓、張姓女子、漁會理事陳姓男子住處，致贈市價240元蘋果禮盒，請求他們投票支持，且警方接獲相關情資已查獲在案，因此提起當選無效之訴，賴也被起訴賄選罪。

    賴良洲在應訊時否認賄選，指他從2005年起經營禮儀社迄今，每年中秋、農曆新年均會送禮給親友、地方仕紳、曾服務的喪家及業者等做為答謝，對吳女等人都是以此心態表達謝意，無行賄之意。

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