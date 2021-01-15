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    首頁　>　社會

    竹東鎮代主席收押禁見 竟能指定代理主席

    竹東鎮代會主席陳昌平因案羈押禁見，鎮代會收到他簽名便條指定代理主席，並發函告知相關機關。（范國威提供）

    竹東鎮代會主席陳昌平因案羈押禁見，鎮代會收到他簽名便條指定代理主席，並發函告知相關機關。（范國威提供）

    2021/01/15 05:30

    〔記者蔡孟尚、蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹東鎮民代表會主席陳昌平涉貪瀆案，本月八日被裁定羈押禁見，但代表會拿出陳昌平親自簽名的便條紙，十二日發函給新竹縣政府及其他鎮代，告知陳指定鎮民代表陳達琳為代理主席。鎮代范國威等人認為這太離譜了，昨在律師陪同下到地檢署按鈴控告代表會秘書郭俊富圖利、偽造文書等罪嫌。

    陳昌平關看守所 便條紙怎流出

    新竹看守所秘書闕世峰表示，陳昌平送到看守所後，只接見過委任律師；羈押法規定所方不得在「律見」過程錄音錄影，因此便條紙如何流出及其真偽，所方不得而知，也無法評論。法界人士表示，律師進入看守所戒護區律見室，額外夾帶便條紙給被告簽名，已違反律師倫理規範規定。新竹地檢署主任檢察官陳玉華表示，全案仍有案情待釐清，將提訊陳昌平調查細節。

    代表會發文 鎮代怒告偽造文書

    范國威表示，陳昌平七日被廉政署、地檢署調查涉及LED路燈汰換弊案，八日被新竹地院收押，人在看守所卻能下條子指定代理主席，如果是陳親簽，到底是怎麼從看守所送到代表會的？如果不是親簽，代表會怎麼可以發文指定代理主席？

    郭俊富說，代表會收到簽名便條紙後，確認上面的簽名是陳昌平本人親簽，根據「地方立法機關組織準則」第十七條：「主席、副主席同時不能執行職務時，可由主席指定代理主席。」遂依便條紙內容指定陳達琳代理主席，並發函告知其他鎮代和相關機關。

    據了解，新竹縣多個鄉鎮二○一八年執行「落日計畫」LED路燈汰換方案，由中央撥款、鄉鎮自行發包工程。檢廉獲報有公務員涉嫌貪瀆、圖利廠商，搜索約談後認定峨眉鄉長王增忠、陳昌平與業者等七人涉案重大，向法院聲押獲准。

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